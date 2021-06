'Više bi pomagalo momčadi da sam sebičniji, ali ja sam uvijek bio momčadski igrač'

Bruno Petković bez pogotka je za reprezentaciju 308 minuta, još od rujna 2020. godine kada je zabio Portugalcima na Dragãu. I sada, uoči sudbinskoga susreta sa Škotima u Glasgowu, u kojemu će Bruno imati jednu od značajnih rola, očekuje se da možda upravo on bude igrač odluke. Takav je život centarfora; ponekad se mora nešto i zabiti da bi ga se pamtilo. A tko bi bio sretniji od Brune da mu se dogodi baš na Hampdenu...

Brunu su jučer u Rovinju pitali je li zadovoljan svojim nastupima na Euru i igrom momčadi.

Nismo na svojoj razini

– Igrali smo ispod očekivanja. Govorim generalno o igri, o tome kakve mogućnosti imamo, a što smo pokazali. Nisam na razini koju očekujem od sebe, a vjerojatno javnost očekuje više nego ja, ali ne mogu ne naglasiti da nikad nije izostajalo borbe, trke i želje, ništa od tih faktora – kazao je Petković.

Kakvo je raspoloženje među reprezentativcima?

– Nisam ni potišten ni tužan, ali ni sretan. Neću ulaziti nepotrebno u konflikte s novinarima, ali atmosfera je fantastična, što zvuči čudno s obzirom na ono što smo pokazali i na očekivanja javnosti. Ne mogu reći da imamo ikakvih problema u momčadi, družimo se, kolegijalni smo. Sve je jako dobro. Naš je posao da se to vidi vani, jedino je mjerilo teren i to je jedina stvar koja nam fali. Taj rezultat, koji će nam dati veću dozu samopouzdanja. Škotska je prava prilika da pokažemo to svima, i onima koji navijaju za nas i onima koji nas kritiziraju – naglašava Petković.

Vrtite li u glavi svoju propuštenu šansu iz utakmice s Česima?

– Nitko ne bi bio sretniji od mene da je ta lopta ušla. Dosta puta bih napravio lažnjak kada vidim da stoper ide u blok. Ali nekada sreću treba zaslužiti, a ja možda nisam zaslužio odlučiti tu utakmicu. Preostaje mi da se nastavim truditi i raditi. Sav trud bude nagrađen, nekad prije, nekad kasnije. Nepotrebno je da se vraćam na to. Dosta puta bio sam u situaciji da imam neku priliku i ne ide, ali jedna utakmica sve to promijeni. Ne gledam negativno, sve što sam napravio sam i analizirao. U drugoj ću situaciji sigurno biti spremniji.

Kakva je škotska reprezentacija?

– Čvrsta i jaka momčad. Neodlučeno s Engleskom dovoljno o njoj govori. Škoti djeluju jako homogeno, brane se u čvrstom bloku, trče u protunapade s nekoliko igrača. Tu smo da se fokusiramo na sebe, trebamo složiti igru kako bi što bolje nama odgovarala. U tom bi slučaju kvaliteta trebala prevladati – ističe Bruno.

Kako gledate na izbornikove tvrdnje da biste trebali biti bliže golu?

– Više bi pomagalo momčadi da sam sebičniji, ali ja sam uvijek bio momčadski igrač. Uvijek ću se zalagati za momčad. Nisam predugo u reprezentaciji. Već sam prije govorio da nas je 26. Ne znam igrača koji bi rekao da ne želi igrati. Kao što se ja nadam, nadaju se i ostali. A igrač koji nikad nije nezadovoljan svojom igrom, nije ambiciozan igrač, niti je ikakav igrač. No nikad javno ne izražavam nezadovoljstvo, niti ću to ikada učiniti. Tu sam u službi momčadi. Nijedan moj potez nikad neće narušiti atmosferu i uvijek ću se zalagati za momčad. Bez obzira na to što bih možda dao drugi doprinos da sam igrao od početka protiv Engleske i Češke, ne želim se stavljati u momčad preko medija.

Kao naš prvi napadač, osjećate li pritisak uoči odlučujuće utakmice?

– Pogledajte našu momčad i vidjet ćete 26 igrača koji su u klubovima pod golemim pritiskom. Pritisak je nešto s čime se kao javna osoba i profesionalac morate nositi. Normalno da postoje trenuci kad vas kritiziraju, pritišću i to vam dođe i do glave. Međutim, pritisak je, ako ga pretvorite u nešto pozitivno, jako dobra stvar. Mi u Dinamu moramo stalno biti na visokoj razini, a kako li je tek Luki Modriću u Realu. Navijači očekuju jako puno, dečki su u Rusiji postavili letvicu visoko. Teško je držati taj ritam i ispuniti očekivanja javnosti. Ali svjesni smo toga, profesionalci smo. Nalazili smo se u takvim situacijama i Škotska će dati puno odgovora – zaključio je Bruno Petković, koji je u 17 nastupa za vatrene postigao šest pogodaka.

Mladi dinamovac Joško Gvardiol učvrstio se na poziciji lijevoga braniča. Protiv Engleza je podbacio, protiv Čeha bio je solidan.

Najgori dan u životu

– Naravno da nisam zadovoljan igrom protiv Engleske jer je rezultat bio negativan. Ne volim gledati individualnu izvedbu, više sam koncentriran na momčad i rezultat. Volim biti samokritičan jer znam što je realno, ništa ne treba preuveličavati. Protiv Engleske sam igrao slabo. Prva utakmica od prve minute, veliko natjecanje, bio je prisutan veliki strah, ali s vremenom će to nestati – kaže Joško.

Billy Gilmour (20) mlada je zvijezda škotske reprezentacije. Igrali ste 2019. godine protiv njega u četvrtfinalu Lige prvaka mladih za Dinamo protiv Chelseaja?

– Naravno da ga se sjećam, to mi je najgori dan u životu. Vodili smo 2:0 do 80. minute i onda smo to prokockali. Došli smo do jedanaesteraca, a onda su nas masakrirali. Nisam mogao pretpostaviti tko će biti vrhunski igrač. Netko odskoči, netko ne. Nas je tada krasilo da smo igrali kao momčad i na osnovi toga postigli takav rezultat.

Odgovara li vam način igre škotske reprezentacije?

– Nogomet evoluira i mijenja se sustav igranja, ali ako skupimo glave i budemo pametni, ako želimo da nitko ne bude bolji od nas i budemo li ginuli 90 minuta i dali maksimum, nadigrat ćemo Škote – naglasio je Joško Gvardiol.

