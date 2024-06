VIDEO Zvijezdu Rijeke povezuju s Dinamom. Otkrio gdje se vidi u budućnosti: 'Mislim da sam na pravom putu'

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu (od 18.45) u Lisabonu igra prijateljsku utakmicu s momčadi Portugala. Posljednji je to susret koji će vatreni odraditi prije okončanja priprema i putovanja u Njemačku, gdje 15. lipnja otvaraju Europsko prvenstvo ogledom protiv Španjolske. U četvrtak su pred kamere stali Marko Pjaca i Martin Baturina, dvije velike zvijezde domaćih klubova i uzdanice Zlatka Dalića.

"Mislim da možemo biti zadovoljni s odrađenim. Svi su dobro i zdravi. Prva prijateljska utakmica je prošla odlično i nadamo se tako nastaviti", rekao je uvodno Marko Pjaca, a nadovezao se Martin Baturina: "Svi treniramo na 100 posto. Zdravi smo svi."

"Utakmica protiv Portugala nam je zadnja provjera prije Eura. Bez obzira što u prijateljskim utakmicama rezultat nije u prvom planu želimo ostaviti dobar dojam, odigrati što bolje i ostvariti rezultat koji će nam dati dodatno samopouzdanje prije prvenstva. To nam je prilika da vidimo gdje možemo napraviti neke korekcije i što možemo bolje", rekao je Pjaca, a s njime se ložio i Baturina.

"Svi znamo da je Portugal jako dobra reprezentacija. Očekujemo dobru utakmicu, ali idemo tamo po pobjedu", rekao je mladi igrač Dinama pa se osvrnuo na svoj debi među vatrenima: "Jako sam sretan zbog toga. Malo je u početku bilo treme, ali kasnije je bilo u redu."

"Upoznao sam Martina tijekom okupljanja. Znao sam i prije da je fantastičan igrač, ali s vremenom vidio sam da je odličan dečko. Iduću sezonu neću komentirati", rekao je Pjaca. Baturina je također imao pohvale za nogometaša Rijeke i dodao je kako mu je drago što je povratkom u Hrvatsku uspio ponovo podići formu. Upitan o budućnosti svoje karijere, rekao je da se trenutno fokusira isključivo na Europsko prvenstvo.

Pjaca je tijekom karijere prošao puno ozljeda i poteškoća. Nakon perioda u Juventusu gdje se nije uspio nametnuti, vratio se u Hrvatsku, a ubrzo je stigao i poziv za reprezentaciju. "Mislim da sam na pravom putu. Već pat godina nisam imao ozljeda. Nedostajalo mi je igara i skupljanja minuta, a to sam ove sezone dobio. Stvarno sam uživao u nogometu. Do koje razine i kluba mogu doći stvarno ne znam. To ovisi o tome tko je sprema uložiti u mene i tko misli da sam dobra investicija. Vidjet ćemo", rekao je Pjaca.

Nakon press konferencije momčad Zlatka Dalića odradila je otvoreni trening na pomoćnom terenu stadiona Rujevica. Glavni teren nije mogao biti korišten obzirom da je u tijeku promjena travnjaka. Hrvatski reprezentativci će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Španjolske, a 19. lipnja igraju s Albanijom. Grupnu fazu završit će susretom s Italijom, a u nokaut fazu prolaze sve prvo i drugoplasirane momčadi te četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

