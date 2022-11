VIDEO Zadar oduševio domaću publiku i dobio pljesak tribina usred Beograda

KK Zadar sportski je junak dana pobjedom na gostovanju kod euroligaša Crvene zvezde na parketu beogradskog Pionira.

Hrvastski ABA ligaš srušio je Zvezdu u dramatičnoj završnici rezultatom 98:96 i tako uspisao četvrtu pobjedu, a domaćinu nanio prvi poraz sezone.

Dok su svoje ljubimce ispratili zvižducima, Zadrane su počastili pljeskom prilikom odlaska s parketa. A zaslužili su to nakon odlične momčadske predstave, pogledajte OVDJE.

Foto: Dusan Milenkovic 07, November, 2022, Belgrade - The match of the 6th round of the Aba Admiral Bet League between KK Crvena zvezda mts and KK Zadar was played in the Aleksandar Nikolic hall. Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages 07, novembar, 2022, Beograd - Utakmica 6. kola Aba Admiral Bet lige izmedju KK Crvena zvezda mts i KK Zadar odigrana je u hali Aleksandar Nikolic. Photo: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

- Došli smo skromno, međutim, kada se utakmica otvori, to je prava košarka. Uđu i neki šutevi koji nekad ne uđu, uvuče se nervoza u protivničku ekipu. Trebalo je ovo izdržati do kraja, čestitam im. Ovo je za nas najveća pobjeda u sezoni. - izjavio je Danijel Jusup koji nije mogao računati na najboljeg igrača Luku Božića.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Ekskluzivno iz sjedišta Uefe: Dogovor je pao, rušit će se Maksimir i graditi novi stadion s 32.000 mjesta!