VIDEO Ugledni gost se onesvijestio tijekom prijenosa uživo, samo se srušio sa stolca

Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
Robert Krajnc
Sportklub
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 12:57

Kada se kamera ponovno vratila u studio, Krajnc je već bio pri svijesti i ponovno sjedio na svom mjestu, spreman nastaviti emisiju.

Tijekom sinoćnjeg emitiranja popularne nogometne emisije Pod prečko na Sport Klubu Slovenija dogodila se nesreća koja je, srećom, završila bez težih posljedica.

Bivši nogometni sudac Robert Krajnc iznenada se srušio sa stolca usred razgovora, nakon što je izgubio svijest. Voditelji emisije Miha Penko i Dejan Obrez reagirali su smireno i odmah mu priskočili u pomoć, a u intervenciju su se uključili i ostali gosti u studiju. Produkcija je u tom trenutku prekinula emitiranje i na nekoliko minuta skinula emisiju s programa.

Kada se kamera ponovno vratila u studio, Krajnc je već bio pri svijesti i ponovno sjedio na svom mjestu, spreman nastaviti emisiju.

"Dobro sam, sve je u redu", poručio je bivši sudac, koji je u toj epizodi privremeno mijenjao odsutnog stalnog stručnog suradnika Damira Skominu koji je do ove sezone na MaxSportu komentirao suđenje u HNL-u.

Video pogledajte OVDJE.

Kupnja