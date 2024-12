VIDEO Stravična nesreća na nogometnoj utakmici: 50 ljudi poginulo, među njima ima i djece

Brojni ljudi su poginuli u stampedu nakon sukoba navijača na nogometnoj utakmici u gradu Nzerekore na jugoistoku Gvineje, rekao je premijer, a oporbena skupina je citirala izvješća prema kojima su smrtno stradali deseci osoba.

Strahuje se da je oko 50 ljudi poginulo nakon sukoba navijača i stampeda koji je izbio u nedjelju tijekom nogometne utakmice u gradu Nzerekore na jugoistoku Gvineje, rekao je lokalni dužnosnik Reutersu.

Videosnimke i fotografije objavljene na internetu prikazuju žrtve poredane na tlu. U jednom se videu može vidjeti preko deset beživotnih tijela od kojih su nekoliko dječja.

Guinea: About 100 people were killed in a football match in the city of Nzérékoré, near the border with Liberia.



According to reports following the match, severe fights broke out between the fans of the two teams, and many were injured during a mass stampede. pic.twitter.com/wf2qPjcjcI