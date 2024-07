VIDEO Potez ukrajinske tenisačice zgrozio je sve, suparnica nije mogla vjerovati što se događa

Ukrajinka Dajana Jastremska pobijedila je francusku predstavnicu Varvaru Gračevu s 2:1 u setovima u meču 2. kola Wimbledona. Ne bi to bila neka senzacionalna vijest, Jastremska je i bila favoritkinja u sudaru 27. i 70. igračice sa svjetske rang-liste. Trajao je meč čak dva sata i 36 minuta, a Jastremska je sve riješila tek u tie-breaku trećeg seta, uzevši ga sa 10:5.

No, bitnije za ovu priču je ono što se dogodilo nakon završetka meča. Jastremska se ni ovoga puta nije rukovala sa suparnicom na mreži, a time je nastavila tradiciju koju je započela otkako je krenula teška svakodnevica na relaciji Rusija - Ukrajina.

Varvara Gračeva nastupa pod francuskom zastavom, no rođena je u Moskvi, a budući da se i sama ne slaže s politikom Rusije u pogledu Ukrajine, zatražila je francusko sportsko državljanstvo. No, iako se protivi ratu, pucnjavi i svemu onome čemu u sportu nema mjesta, Gračevoj ni to nije "pomoglo" kod Jastremske, koja očito ne gleda stajališta ljudi, već samo u kojoj su zemlji rođeni.

Sudeći po reakciji Gračeve, koja je očekivala da će joj Jastremska dati ruku, i ona je ostala iznenađena potezom Ukrajinke. Inače, Jastremska već dvije godine i izvan teniskih terena vodi kampanju za to da se ruske sportašice i sportaše izbaci iz svih natjecanja.

Ok this is getting ridiculous #Yastremska, Gracheva is playing under the French flag! #Wimbledon pic.twitter.com/syZYK8tYuU