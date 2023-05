VIDEO Pojavila se nova snimka Pampasa. Ovo su najnoviji kadrovi s osječke ljepotice

25 MU JE GODINA

Sjećate ga se? Bio velika nada hrvatskog nogometa pa se izgubio: 'Naravno da bih došao u Hajduk'

- Već sam nebrojeno puta rekao, nije to sporno. Hajduk je moj klub, Split moj grad, bio bih kući. Nije to sporno. A hoće li doći do toga ne znamo. Nisam ja ni onda htio ići u Udinese, ali se dogodilo tako. Ljudi to ne znaju, a ja ne želim reći.