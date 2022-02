VIDEO Pogledajte spektakularno pobjedničko zakucavanje NBA All-Star-Weekenda

Cleveland je domaćin NBA All-Star vikenda, a već tradicionalno veliku pozornost privuklo je natjecanje u zakucavanju u kojem je pobijedio košarkaš New York Knicksa Obi Toppin.

Toppin je bio najkonzistentniji od početka do kraja, postigao je najmanje 44 poena u sva četiri pokušaja. U finalu je nadmašio Juana Toscana-Andersona iz Golden State Warriorsa.

OBI TOPPIN’S PLAN B IS BETTER THAN YOUR PLAN A pic.twitter.com/bxOQD16mQ1