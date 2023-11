VIDEO Pogledajte kako su vatreni čestitali rođendan Brozoviću: 'Daj, nemoj mi dati tortu'

Dva dana prije važnog dvoboja s Latvijom u Rigi u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, Marcelo Brozović proslavio je 31. rođendan. Epic Brozo je imao malo slavlje u krugu reprezentacije, a team menadžerica Iva Olivari održala je prigodan govor u čast hrvatskog maratonca.

GALERIJA Marcelo Brozović danas slavi 31. rođendan

- Naravno da je rekao: 'Daj, nemoj mi dati tortu'. Ali bolje da umre selo nego običaji, pa je torta kao i obično ovdje. Marcelo je jedan od onih koji, slično kao i Luka, rođendane slave tu s nama. Znam da bi radije sad bio tamo u Velikoj Gorici s ekipom, ali bit ćemo i mi dobra zamjenska obitelj, nadam se.

- Što ja sad mogu vama reći o Marcelu, a da se to ne zna? Marcelo je lik kojeg su onako svi pokušali malo "ukalupit", stavit u svoje okvire, ali vjerujte mi to još do sad nikome nije uspjelo. Iako je uvijek ostao svoj, ima to veliko i hrabro srce koje sam sigurna da će pokazati i u subotu, pa onda ponovno u utorak. Samo, molim te, znaš da imaš dva žuta kartona, pa nemoj puno mahati s rukama jer ćeš nam trebati u utorak. Želim ti puno, puno sreće i još zdravih godina jer je to ipak najvažnije. Sretan ti rođendan u ime svih ovdje prisutnih - poručila je Olivari.

Veznjak saudijskog Al Nassra zahvalio se na rođendanskom poklonu i poručio kako mu je jedina želja pobijediti u preostalim dvoboja do kraja kvalifikacijskog ciklusa.