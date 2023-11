Otac ga ispisao iz škole, radio mnoge incidente, a danas je naš najplaćeniji sportaš

Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović slavi 31. rođendan, pa je red čestitati mu. No, treba mu čestitati i na svemu što je u svojoj nogometnoj karijeri napravio, ona je bila i je još uvijek, prilično luda. Još dok je bio igrač Dinama bili smo kod njegovih roditelja u selu Okuje nedaleko Velike Gorice. Primili su nas njegovi roditelji, baka i djed i pričali nam o Marcelu. Naravno da nam je njegov otac, također bivši nogometaš koji je u to vrijeme radio kao mesar, potvrdio kako je Marcela radi nogometa ispisao iz škole.

- Nije to išlo zajedno - rekao nam je tata Ivan.

Marcelo je počeo igrati nogomet u Udarniku u Kurilovcu, no tamo se kratko zadržao jer je trener tog kluba procijenio da je predobar za njih. Broz je potom otišao u Hrvatski dragovoljac. Kad tamo ne bi igrao dovoljno, tata ga je vodio na selske utakmice i tamo ga 'švercao', želio je da mu sin ima dovoljan fond utakmica. Potom je vrlo brzo prešao u Lokomotivu da bi za 2,4 milijuna eura transferiran je u Dinamo za koji je odigrao 94 utakmice i onda za 8,5 milijuna prešao u Inter. Tako je vrlo brzo postao nezamjenjiv i od 2015. godine do ovog ljeta odigrao 330 utakmica. Na ljeto je promijenio klub, otišao je u Al-Nassr i tamo sad dijeli svlačionicu s Cristianom Ronaldom i u tri godine zaradit će 100 milijuna eura.

Brozović je tijekom svoje karijere imao mnogo kontroverzi. Jednom je u Hrvatskoj pod utjecajem alkohola prošao sa svojim automobilom kroz crveno svjetlo i uhićen je te je prenoćio u postoji, isto mu se dogodilo i u Milanu gdje ga je Inter kaznio sa 100 tisuća eura. Nerijetko je objavljivao svoje fotografije iz Milana, pokazivao svoje tetovaže, napravio je svoj brend Epic Broz. Imao je još niz svakojakih dogodovština, no u prvom planu su ipak njegove nogometne predstave. Dečko čeličnih pluća plijenio je svojom igrom koja je puno značila za svaku momčad u kojoj je bio, pa tako i za našu reprezentaciju s kojom je osvojio srebro u Rusiji i broncu u Kataru.

U nogometnu povijest ušao je i kad je legnuo iza živog zida da bi spriječio udarac koji bi išao nisko, ispod zida, sam je to prozvao krokodilom, i brojne su momčadi koje su taj potez kopirale.

Kako je ipak ušao u ozbiljnije godine, ima obitelj, suprugu i dvoje djece, nema više nekakvih nepodopština. No, taj sad već ozbiljan čovjek uvijek se voli vratiti kući, kupio je kuću ispod koje je kafić i kad god dođe može igrati omiljeni pikado. Iako, odličan je bio i u drugim sportovima, no pikado mu je omiljena zabava.

Igranje u Saudijskoj Arabiji mnogi su držali korakom unazad, no ne vjerujemo da će u toj ligi Broz pasti, da neće biti jednako dobar u reprezentaciji, no uvjereni smo da će on i dalje još dosta dugo vući našu reprezentaciju, pa već i sad protiv Latvije i Armenije u kvalifikacijama.