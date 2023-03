VIDEO Pitali smo Zagrepčane je li ovo Mamićev kraj: 'Bojim se da Dinamo ne završi kao Hajduk'

"Mamiću znaj, svemu je kraj, zbogom i više se ne vraćaj" pjevali su navijači Dinama prošlog četvrtka ispred hotela Sheraton gdje se održavala kaotična Skupština kluba koja je završila rušenjem kvoruma nakon nešto više od dva sata. Pritom, "mamićevska" i "anti-mamićevska" struja nisu se ništa dogovorili, već su ovi prvi, predvođeni Damirom Zorićem demonstrativno napustili hotel Sheraton.

Kriza kakva se u Dinamu nije odvijala godinama kulminira iz dana u dan. Sve to prate i Dinamovi navijači, ali i ostali građani. Odlučili smo stoga doznati što oni kažu: Je li ovo kraj Zdravka Mamića u DInamu i kako će se situacija dalje razvijati u Dinamu?

>> Pogledajte, pročitajte i poslušajte što su nam kazali:

- Ne bih rekao da je baš kraj jer ipak su tu još struje iz Bosne, tako da vjerujem da još ima svoje adute. Nije to kraj. Dobro je da je Dario Šimić došao, ali nema još tu kraja...

- Nije to sve tako ni crno ni bijelo... Kakav god da je, ipak je Dinamo u njegovoj eri postigao najveće uspjehe. Nogomet je uvijek vezan uz politiku i nerazdvojiv. Nije to tako jednostavno. Nakon jednog manipulatora će doći sljedeći i krug se vrti.

- Ha, on je već davno trebao biti tamo gdje mu je mjesto.

- Mislim, ja kao prvo nisam neki sportaš, ali pratim to i nije kraj. Mislim da je on... Za mene je on čovjek jako dobar, pametan, a ono što je napravio ili što pričaju da je napravio, neka mu to sud vidi i neka mu se dokaže, ali za mene je čovjek.

- Sad je sve to kao ‘Zdravko Mamić je kriv za sve’, a on nije već četiri-pet godina tu. Vjerojatno on upravlja, ali uvijek netko upravlja, uvijek su sive eminencije postojale i uvijek će ih biti. Bojim se da ne ode Dinamo krivim putem kao što je Hajduk otišao, da ne prepusti ulici klub jer mora čuvati ugled. Nije mi drago što se desilo na skupštini, jednostavno nema tu pobjednika, svi su izgubili. Pa gledajte, sad ima Dinamo upravu Barišićevu, a Barišiću je 86 godina. Mislim halo?! Meni je 65, a ja se ne bih prihvatio toga. Treba neka nova generacija, ali kako? Doveli su Darija Šimića, krasan nogometaš, fin čovjek, pošten vjerojatno, ali nije on u poslu, nije ni kiosk vodio, mislim, jedno je šutati loptu...

- Mislim da ni ne trebamo kraj Mamića. Nisu nam bitni ljudi, nego da se nastavi klub dobro voditi, da ima dobre rezultate. Postavljati ili mijenjati neke funkcije, mislim da je manje bitno.

09.03.2023., Zagreb - U zagrebackom hotelu Sheraton ocekuje se Skupstina Dinama na kojoj ce se birati novo vodstvo kluba.Navijac se probio u hotel s transparentom s prekrizenim likom Zdravka Mamica. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ja sam inače redar na Dinamovom stadion na sjeveru među Bad Blue Boysima, tako da sam na svim Dinamovim utakmicama. Kažu da najviše posla imamo na sjeveru, a ja kažem da ne znam kakvog posla imamo osim što pretresamo jadne ljude. Ti klinci, Bad Blue Boysi, su zapravo jedna simpatična djeca koja stvarno vole svoj klub i koji su sve, samo ne opasni, agresivni, divlji. Nemamo nikada nikakvih ozbiljnijih intervencija. A što se samog Dinama tiče... Mislim da je ova “demontaža” Mamića zapravo dobro došla na neki način. Vidjeli ste da su svi Bad Blue Boysi i cijela država bila protiv njega. Kao prokazani i osuđeni kriminalac, osuđen na nekoliko godina zatvora, zaista je morao otići zauvijek iz Dinama i tamo mu više nije mjesto. Nadam se da će biti metla koja će pročistiti sve ove kadrove koje je on umrežio i zaposlio u Dinamu.

>> PRVI INTERVJU - DARIO ŠIMIĆ: Mamić je prošlost, bilo mi je muka gledati ono sinoć. Puno sam riskirao