VIDEO Piksi potpuno podivljao, snimka iz Beča munjevito se širi: 'Ovaj čovjek je lud u glavu...'

Nogometna reprezentacija Srbije poražena je u Beču od Austrije s 2:1 u pripremnom ogledu pred nastup na Euru u Njemačkoj. Izbornik Dragan Stojković, popularni Piksi, nije skrivao nervozu tijekom većeg dijela utakmice. Austrijanci su mu zadali dosta problema pred nastup u teškoj skupini sa Engleskom, Danskom i Slovenijom.

Jedna je Stojkovićeva reakcija postala viralna. Naime, poludio je na svog igrača Lazara Samardžića u samoj završnici utakmice, kad je igrač trebao preći dvojicu suparničkih čuvara. Pošto Samarždić to nije učinio, Austrijanci su mu lako uzeli loptu i krenuli u kontru. Piksi je skočio, uhvatio se za glavu i opsovao toliko glasno da su to čuli i gledatelji u TV-prijenosu.

- Reakcija? Ne volim gubiti, posebno kad je nezasluženo, izluđuju me takve stvari. Nije on u pitanju, nego bilo tko, to su lopte koje moraju biti u našem posjedu. Svaka izgubljena lopta čini problem. To je mnogo više patnje, zbog čega, jer se izgubi takva lopta? Ne smije se to događati, samo to me može iznervirati – objasnio je srpski izbornik.

Javnost mu zamjera i to što je na početku utakmice igrao s čak četiri stopera u startnoj postavi. Austrijanci su mu dali dva laka gola na samom početku pa je ubrzo odustao od te ideje.

- Da ste bili na sastanku i čuli što sam im rekao... Potpuno je nejasno da se ne odgovori na takav agresivan početak. Znali smo da će biti takav ritam igre na početku i da ćemo naš stil igre uspostaviti kasnije. Kao što ste vidjeli, krenuli smo s četvoricom u zadnjoj liniji i po mom uvjerenju sam promijenio formaciju i mislim da sam dobro učinio – objasnio je Stojković.

Inače, na društvenim mrežama sve se usijalo već na samom startu utakmice kada je Austrija povela s 2:0.

- "Jezivo što radi Stojković s reprezentacijom. Spajić nije odigrao nijedan dvoboj za Zvezdu kao desni bek. Piksi je lud u glavu", samo su neki od komentara.

"Gledam reprezentaciju i pitam se kakvi su nam ostali nogometni stručnjaci kada jedan Piksi koje je definitivno jedno od naših najvećih imena nema veze s mozgom?", još je jedan od komentara.

"Odlično je Piksi sakrio taktiku. Samo što je trebao taktiku sakriti od protivničkog stručnog stožera, a ne od svojih igrača", jedan je u nizu komentara.