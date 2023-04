VIDEO NBA igrač stolcem ozlijedio dvije žene, prijeti mu zatvorska kazna

Igrač Minnesota Timberwolvesa Anthony Edwards našao se used skandala nakon što je promašivši koš u posljednjem napadu utakmice trčeći napustio teren te ozlijedio dvije žene.

Naime, Minnesota je završila sezonu u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige u kojem su s 4:1 bolji bili Denver Nuggetsi. Edwards nije pogodio bitan koš pa je susret završio 112:109, on je nezadovoljan otrčao s terena, zamahnuo stolcem kojeg je zatim bacio i pritom ozlijedio dvije žene koje su se našle u blizini.

Had this sent to me, Idk original source. Credit to them.



It is unreal how something as harmless as moving a chair can get the assault label and ensuing fallout.



Everyone involved is a joke. pic.twitter.com/IbOL04ptz1