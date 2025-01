VIDEO Modrićev suigrač ulovljen u nezgodnom trenutku, ovo mu se nije smjelo dogoditi

Kaotična je bila utakmica 12. kola španjolskog nogometnog prvenstva u kojoj je Real Madrid na Mestalli pobijedio Valenciju. Dvoboj je odlučen u posljednjim minutama, i to golovima Luke Modrića i Judea Bellinghama kojima su preokrenuli vodstvo domaćina. Real je slavio s 2:1 i tako zasjeo na vrh ljestvice La Lige.

Posao je Realu otežao Vinicius Jr. Jedan od najboljih svjetskih igrača današnjice u 80. minuti je, taman pred ualazak Luke Modrića u igru dobio izravni crveni karton. Udario je makedonskog vratara Valencije, Stoleta Dimitrievskog, a nakon pregleda VAR-sobe utvrđeno je da je to bio čin nesportskog ponašanja te mu je sudac odmah pokazao put prema svlačionici. S obzirom na to da publika u Valenciji, blago rečeno, ne voli Viniciusa i njegovo konstantno branjenje od rasizma s tribina, to su s oduševljenjem dočekali.

Kamere su Viniciusa uhvatile u jednom nezgodnom trenutku. Naime, na poluvremenu se u TV-prijenosu na španjolskom Movistaru moglo čuti kako Vinicius govori suigraču Kylianu Mbappeu: "Samo da sude prekršaje nad nama. Zabit ćemo gol i oni će se usr*ti. Samo još malo, samo malo i to je to."