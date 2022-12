VIDEO Legendarni Eto'o se potukao s YouTuberom nakon utakmice: Jedno pitanje izazvalo je bijes

Samuel Eto'o, bivši kamerunski napadač i sadašnji predsjednik nogometnog saveza te zemlje, bio je uključen u tučnjavu s alžirskim youtuberom nakon pobjede Brazila nad Južnom Korejom u ponedjeljak, izvijestile su američke novine, a prenosi HRT.

La Opinion, novine na španjolskom jeziku sa sjedištem u Los Angelesu, objavile su video na svom Twitteru u ranim jutarnjim satima u utorak za koji kažu da prikazuje sukob Eto'oa s Alžircem koji drži video kameru dok je napuštao stadion 974 u Dohi

U popratnom izvješću stoji da je 41-godišnji četverostruki afrički nogometaš godine bijesno reagirao na prisutnost alžirskog influencera, poznatijeg kao Sadouni SM sa 60.000.pretplatnika na YouTubeu, i udario ga dok je snimao.

Samuel Eto’o attacked a “journalist” after he was accused of bribing the ref against Cameroon v Brazil.



He shouldn't have reacted that way but instead, use the opportunity to address negative narratives about match-fixing in Africa.



pic.twitter.com/qDy5DIslBp