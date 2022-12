Mbappe nije odradio trening s momčadi večeras, ima li razloga za zabrinutost u francuskim redovima?

Prvi strijelac aktualnog Svjetskog nogometnog prvenstva, francuski napadač Kylian Mbappe nije trenirao u utorak s ostatkom momčadi već je izabrao raditi u "sobi za oporavak".

Mbappe je postigao dva pogotka u osmini finala protiv Poljske u nedjelju te je tako stigao do učinka od pet postignutih golova na ovom SP. No, od tada nije trenirao, u ponedjeljak je čitava reprezentacija Francuske dobila slobodno, a u utorak je odlučio raditi samostalno.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - France v Poland - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - December 4, 2022 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Francuska će u četvrtfinalu u subotu igrati protiv Engleske.

