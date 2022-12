UŽIVO IZ KATARA Pogledajte slavlje nakon povijesnog uspjeha vatrenih: 'Idemo do kraja!'

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Japan sa 3-1. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi prilikom izvođenja 11-eraca u junaka izrastao Dominik Livaković koji je obranio tri udarca Japanaca.

Prve reakcije naših navijača nakon drame s Japanom donosi vam naš reporter Tomislav Dasović.

Iako je do Dohe bilo teško putovati, a cijene ulaznica su visoke, brojni su hrvatski navijači došli podržati vatrene, a broj onih koji dolaze će se povećati uoči četvrtfinala.

Produžit ćemo naš boravak ovdje, što možemo. Oduševila me pobjeda, igra je bila okej. Sad, kad smo prošli ovo, idemo do kraja! Večeras slijedi fešta - kazala nam je navijačica Ana iz Gospića koja je bila na svim utakmicama do sada.

Sreća i šok bile su emocije u Kataru, ali bez sumnje i diljem Hrvatske.

- Jednako nam je teško, jednako bodrimo naše dečke kao u Rusiji, u četvrtfinalu priželjkujemo Brazil, ali ne bismo se iznenadili ni da je Korejci prođu - kazača nam je druga navijačica.

