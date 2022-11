VIDEO Kakve scene u Argentini! Čak 11 crvenih kartona u finalu Boce Juniors i Racinga

Susret za argentinski Trofej prvaka, u kojemu je Racing svladao Bocu Juniors sa 2-1 nakon produžetka, ostat će zabilježen po nevjerojatnom podatku da je sudac Facundo Tello, koji će dijetiti pravdu i na skorašnjem Svjetskom prvenstvu u Katru (20. studneoga - 18. prosinca) podijelio čak 11 crvenih kartona.

Čak sedam od tih 11 crvenih kartona Tello je podijelio nakon što je u 118. minuti Carlos Jonas Alcaraz postigao pogodak za vodstvo Racinga od 2-1.

Quiet night for the referee in the Boca Juniors vs Racing game last night.



Jus the 10 red cards handed out...pic.twitter.com/x9cLwiyS7O