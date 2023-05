VIDEO Jokić briljantnom igrom odveo Denver u finale NBA: Oborio 56 godina star Chamberlainov rekord

Košarkaši Denver Nuggetsa po prvi su se put u povijesti plasirali u veliki finale doigravanja NBA lige, oni su u finalu Zapadne konferencije sa 4-0 u pobjedama izbacili Los Angeles Lakerse svladavši ih u četvrtoj utakmici u Los Angelesu sa 113-111.

Još je jednom briljirao srpski centar Nikola Jokić sa 30 koševa, 14 skokova i 13 asistencija čime je ostvario svoj osmi "triple-double" učinak u ovogodišnjem doigravanju i tako postao prvi igrač u povijesti s takvim dosego, dosada je dijelio rekord s legendarnim Wiltom Chamberlainom koji je 1967. godine predvodio Philadelphia 76-erse do naslova sa sedam "triple-doubleova" u posezoni.

Jokiću je ovo bio peti "triple-double" u posljednjih šest utakmica te je zasluženo ponio naslov najkorisnijeg igrača finala Zapada. Uz Jokića odlični su u sastavu Nuggeta bili i Jamal Murray sa 25 te Aaron Gordon sa 22 ubačaja.

Lakersima nije pomogla još jedna večer za pamćenje LeBrona Jamesa koji je ubacio 40 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, no većinu svojih koševa James je postigao u prvom poluvremenu. Nakon prve 24 minute bilo je 73-58 za domaće, a James je u tom periodu postigao 31 koš (21 u prvoj četvrtini) i tako postavio novi osobni rekord po broju ubačaja u jednom poluvremenu u doigravanju. Ipak, izgleda da ga je u nastavku stigao umor što su gosti znali iskoristiti.

Nakon što je Denver košem Jokća poveo sa 113-111 ostalo je 50 sekundi do kraja, a domaći su u tom vreemnu imali dva napada za poravnanje ili eventualno vodstvo, oba je puta loptu uzeo James, ali prvi je put 26 sekundi prije kraja promašio šut sa šest metara, a drugi put su ga Murray i Gordon zaustavili u prodoru pod obruč tri sekunde prije isteka vremena. Osim Jamesa, kod Lakersa se istaknuo još i Anthony Davis sa 21 pogotkom i 14 skokova.

Lakersi su u prvom poluvremenu postupno gradili prednost do maksimalnih 15 razlike na samom kraju, no sav taj njihov trud poništen je u manje od šest minuta nastavka kada je Denver serijom 21-5 stigao do prednosti 79-78. Potom je gotovo stalno blaga prednost bila na strani gostiju koji su na kraju uspjeli i slaviti.

U velikom finalu Denver će igrati protiv prvaka Istoka, a trenutačni rezultat u seriji između Miami Heata i Boston Celticsa je 3-0 za Heat koji će tako u noći s utorka na srijedu u svojoj dvorani imati prvu priliku ostvariti četvrtu pobjedu, dok Celticsi za ulazak u finale moraju učiniti nešto što se dosada nikada nije dogodilo u NBA ligi, a to je preokrenuti zaostatak od 0-3 u pobjedama.