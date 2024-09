VIDEO Internet bruji o ovom meču: 'Najsmješnija namještaljka u povijesti'

Neobičan video dolazi iz ruskog Čeljabinska, gdje je u petak RCC organizacija održala boksačku priredbu. Sve je djelovalo uobičajeno, dok u ring nisu ušli Mark Urvanov (23-3-2) i Sejmur Isajev (12-0).

No, umjesto napete i teške borbe, gledatelji su svjedočili meču za koji neki smatraju da je velika namještaljka. Na samom početku, nakon slabog udarca u tijelo, Isajev je čučnuo i odbio nastaviti borbu te prepustio pobjedu protivniku.

🇷🇺Bizarre scenes in Chelyabinsk as Mark Urvanov stops Seymur Isayev inside 10 seconds with a jab to the body. The only punch that landed in the entire fight pic.twitter.com/TSlPC8iFL0