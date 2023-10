Leko uoči Rujevice: 'Markova nogometna i socijalna inteligencija je na visokom nivou. Sve on zna'

Trener Hajduka , Ivan Leko, održao je konferenciju za medije i najavio subotnji Jadranski derbi u 11. kolu HNL-a (u 18:30). Posljednji su se put momčadi susrele 30. srpnja na Poljudu kada su domaćini slavili rezultatom 1:0. Hajduk je od tada na domaćim terenima nastavio gotovo savršenu sezonu uz rezultatsku krizu od dva kola (porazi od Istre i Gorice), no od tada su se oporavili i slavili protiv Lokomotive te što je još važnije protiv Dinama u prošlome kolu .

U izvrsnoj je formi i Rijeka. Nakon šoka zbog iznenadnog odlaska Sergeja Jakirovića nekoliko dana prije kvalifikacijske utakmice za Konferencijsku ligu protiv Lillea, izgubili su od Dinama (pod vodstvom svog bivšeg trenera) i odigrali neriješeno s Varaždinom. Potom su uspješno okrenuli priču te nanizali pobjede u derbiju protiv Osijeka te u susretima sa Slaven Belupom i Rudešom. Trenutno su na drugome mjestu sa 19 bodova, svega dva manje od vodećeg Hajduka.

"Bilo bi lijepo da možemo na Poljudu vidjeti navijače Hajduka i Dinama zajedno, na Rujevici navijače Rijeke i Hajduka, u Osijeku, na Maksimiru... Ne znam kad ćemo to vidjeti, ali ja bih to volio s ljudske strane", rekao je Leko na početku. Podsjetimo, klubovi su zaradili velike novčane kazne zbog pirotehnike, povika te transparenata navijača tijekom derbija na Poljudu.

"Pričamo mi svaki dan. Marku se ne treba puno reći. On sve razumije i sve zna, spreman je na sve. Njegova nogometna i socijalna inteligencija je na visokom nivou", rekao je Leko o zvijezdi Hajduka, Marku Livaji, koji se našao na meti Armade . Navijačka skupina Rijeke izradila je naljepnice s natpisom "Umri Livaja". Postupke je osudio i HNS . Neprijateljstvo dolazi iz njegovog slavlja pogodaka protiv Rijeke na Rujevici kada su ga gađali sokovima i pivom, a dodatno ga je potaknulo pjevanje s Torcidom na finalnoj utakmici Hrvatskog kupa prilikom čega je na stadionu učinjena velika materijalna šteta.

"Razmišljamo dosta. Iskreno, imamo dvije-tri dileme. Tijekom dana ćemo donijeti odluku. Riječani su dobri, potentni, mladi. Igraju dobar nogomet, zabijaju puno golova. Pogledali smo ih dosta. Nezgodna ekipa, pogotovo doma, ali nismo ni mi za baciti. Puno će ovisiti o nama. Dobar izazov za nas, želimo biti pravi", rekao je o sastavu koji će istrčati protiv Rijeke, a potom se osvrnuo i na strategiju koju će primijeniti:

"Volio bih da uzmemo loptu, da oni ne mogu prijeći centar, da ih 'pojedemo' u duelu. To je neki ideal, ali tu je protivnik sa svojim kvalitetama. Želimo u svojim momentima biti konkretni, a u trenucima kada je protivnik bolji, čuvati prilaske svom golu."

Leko je ove sezone iznimno kritičan prema sucima. Zbog ispada tijekom utakmice Superkupa protiv Dinama zaradio je podulju suspenziju. Izrazio je i nezadovoljstvo suđenjem tijekom derbija protiv Dinama. Kazao je i što očekuje od Patrika Kolarića koji će suditi u subotu:

"Ne bojim se. Volio bih da čovjek odsudi dobro. Ja mu to više želim, nego on sam sebi. Isto je ljudski kada netko pogriješi, da to kaže. Kolarić je dobar sudac, pokazao je da ima kvalitetu. Do prije dan nisam imao pojma tko će suditi. "

