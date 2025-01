VIDEO Čarobna zagrebačka noć: Rukometaši su u finalu Svjetskog prvenstva!

Rukometaši Hrvatske igrat će u nedjeljnom finalu svjetskog prvenstva u Oslu. Bit će to naše četvrto finale, nakon 1995. kada smo uzeli srebro, 2003 kada smo bili prvi, te 2005. i 2009. kada smo bili drugi. To je za Hrvatsku šesta medalja na svjetskim prvenstvima i po broju osvojenih medalja prestigli smo Španjolsku i Njemačku, a dostigli Rumunjsku. Osvojimo li zlato, to bi nam bilo drugo i po broju naslova dostigli bi Rusiju, Španjolsku i Njemačku. S kim ćemo igrati u finalu znat ćemo danas kada u Oslu svoju utakmicu odigraju Danska i Portugal. Jasno da je Danska, trostruki uzastopni svjetski prvak, veliki favorit. No, nešto će se pitat i braću Costa...

Ako je Hrvatska odigrala briljantno poluvrijeme protiv Islanda, onda je ovo protiv Francuske bilo još bolje. Postigli smo za jedno poluvrijeme 18 pogodaka i to ne Gvineji ili Urugvaju, već jednoj moćnoj Francuskoj koja do ove utakmice nije znala za poraz. Igrali su naši dečki kao u transu, noćenje hukom tribina. Prednost je samo rasla, rasla i rasla. U jednom trenutku imali smo plus devet (18:9) i napad za plus deset. Nije se dogodilo. Francuska ipak nije neozbiljna reprezentacija koja se samo tako lako može pobijediti.

Izgledala je Francuska kao onih godina kada ih je Slavko Goluža kao izbornik Hrvatske pobjeđivao uvjerljivo na europskom prvenstvu 2012. i na svjetskom prvenstvu godinu dana kasnije. Bilo je to tada pravo "razbijanje". Recept u prvom poluvremenu bio je prilično jednostavan. Kuzmanović je bio na visini zadatka dok su francuski vratari uglavnom vadili lopte iz svoje mreže. Obrana 5-1 s isturenim Mamićem zadavala je velike glavobolje francuskom napadu., Tako se jedan Remili, njihov najbolji strijelac i napadač, nijednom nije upisao u listu strijelaca. Čak ni sjajni francuski kružni napadači nisu dobili previše lopti na crti. Krajem prvog poluvremena u igru je ušao Minne i znao sam u tom trenutku da im ulazi najbolji igrač. To je i dokazao s tri brza pogotka s kojima su Francuzi otišli na odmor samo s minus sedam.

Možda je ključni trenutak bio kada je u 32. minuti taj Minne dobio crveni karton zbog udaranja laktom. Francuska je izgubila u napadu brzinu ali i preciznost. No, teško je bilo očekivati da ćemo Francusku do kraja "uništit". Umor ej polako dolazilo na naplatu, noge su bile sve teže i teže, a Francuska je odigrala na posljednju kartu koju je imala.- obranu 3-3 koja nam se dobrano zbunila i koja je oduzela nekoliko lopti.

Ne, nije da to nismo očekivali,. Čak smo i uvježbavali napad na takvu vrstu obrane. Njima je to jedini prestalo, sve drugo nije prolazilo – rekao je Marin Šipić, kružni napadač Hrvatske.

Kako bilo da bilo, Francuska je smanjila razliku, došla na minus tri (24:27) ali dalje nije išlo. Nije dao Dominik Kuzmanović koji se potpuno razbranio u završnici. T ej tako kada imate klasu an vratima i kada u napadu imate barem dvojicu raspoloženih, a to su u ovom slučaju bili Jelinić i Srna, onda je pola posla obavljeno., drug dio iznijela je hrvatska obrana. Naravno, gledatelji su gurali naše igrače do maksimuma. Domaćinstvo SP-a smo itekako dobro iskoristili.

- Hvala Francuskoj na ovoj utakmici, želim im sve najbolje. Sjajno smo krenuli i u obrani i u napadu, Kuzmanović je bio fantastičan i kontrolirali smo prvo poluvrijeme. U drugom su oni počeli više riskirati i bilo je to dugo drugo poluvrijeme za nas, dobili smo i neka isključenja i bilo ih je teško braniti, ali uspjeli smo ih držati na distanci iako nikako na dovoljnoj. Jako sam sretan, svi ovi dečki su junaci. Hvala navijačima i hvala čitavoj hrvatskoj naciji - rekao je Dagur Sigurdsson koji je kao izbornik osvojio svoju prvu svjetsku medalju.

Naime, kao izbornik Njemačke bio je zlatni na europskom prvenstvu i brončani an olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

- Ne mogu biti sretniji, toliko sam ponosan. Svi koji su večeras sudjelovali su heroji. Stožer, igrači, navijači, svi su dali svoj maksimum. Sjajan je osjećaj biti dio ovoga. - Bilo nam je teško večeras, Maraš nam je bio jako bitan u obrani, ali u napadu su nam trebali brži igrači pa smo trebali kombinirati. Ali uspjeli smo - pričao je Sigurdsson i nastavio:

- Mislim da radimo jako dobar posao. Izgubili smo prvu važnu utakmicu na ovom turniru, protiv Egipta, ali imali smo i dvije ozljede dan prije turnira. Nakon toga smo bili iznimno dobri, ponosan sam. Slavlje? Idemo danas ujutro u Norvešku tako da mislim da nećemo imati puno vremena za proslavu. Vraćamo se u hotel, imamo još jednu utakmicu, najveću na turniru. Normalna procedura nas čeka - zaključio je islandski trener na klupi Hrvatske.