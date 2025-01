Francuzi su utučeni! Pogledajte njihove medije: 'Na koljenima smo! Hrvati su nas potukli do nogu'

Otvorite naslovnicu portala L'Equipe. A tamo, velikim slovima piše: Na koljenima smo! E to govori puno o današnjoj utakmici Hrvatske i Francuske u zagrebačkoj Areni. I stvarno, a naveli smo to i sami u komentaru, baš smo ih potukli. Jesmo, vratili im za sve one tužne večeri kad su nas znali pobjeđivati, kad su nam svašta znali pripremati, ostavljati nas u suzama. Hrvatska je u finalu. A Francusku čeka okršaj za treće mjesto.

A ispod te glavne vijesti na L'Equipeu? Nogomet, tenis, košarka... Velimo, nije da ih baš zanima ono što se događa u Zagrebu, prate to onako, ofrlje. A sad više i ne moraju. Neka ih...

Idemo dalje. Portal RMC Sport na naslovnoj strani ima Europsku ligu u nogometu. A rukomet je negdje na četvrtoj, petoj poziciji, sramežljivo su oni to objavili, vijest o porazu od Hrvatske. I to u kakvoj utakmici. Ovo ćemo, zaista, jedni drugima još godinama moći prepričavati.

