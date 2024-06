VIDEO Bivši vatreni u Berlinu: 'Ova je reprezentacija bolja, no što smo mi bili. Imaju Modrića'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras započinje natjecanje u grupnoj fazi Europskog prvenstva. Na berlinskom Olimpijskom stadionu će od 18 sati igrati protiv moćne Španjolske. Na ulicama su se satima prije utakmice počeli skupljati igrači, a među njima je bilo i svima poznatih lica. Tako je na utakmicu došao i bivši hrvatski reprezentativac, Mato Neretljak.

VIDEO Bivši vatreni u Berlinu: 'Ova je reprezentacija bolja, nego što smo mi bili. Imaju Modrića'

"Ovo je domaćinska utakmica. Ovdje će biti 80 posto navijača koji će biti za Hrvatsku. Teška utakmica za otvaranje, ne može biti teža. Bit ću realan. Najvažnije je ne izgubiti prvu utakmicu. Imamo kvalitetu tako da vjerujem da ćemo svakako proći dalje", kazao je Neretljak pa dao i navijačku prognozu.

"Neka bude 2:1 za nas. Neka zabije tko hoće, bitno je da bude dobar rezultat", rekao je bivši hrvatski reprezentativac s osmjehom na licu. "Naravno da je bilo teško doći do karata. Vidite koliko je ovdje naših navijača. Sve to ide u rok službe. Nema veze, uspio sam doći do karte za današnju utakmicu, a dalje ćemo vidjeti."

"Davno sam bio na Europskom prvenstvu, 2004. godine u Portugalu. Ovo je bolja i kvalitetnija reprezentacija. Imaju ono što mi nismo, a to je Luka Modrić. On je za mene, u zadnjih 10-15 godina jedan od najboljih igrača na svijetu, ako ne i najbolji. Iako su tu Ronaldo i Messi, ali Modrić je vodilja. Uostalom imamo i dobrog izbornika koji dobro vodi. Da bismo osvoji sve te medalje mora postojati kvaliteta", zaključio je Neretljak.

