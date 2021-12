Legenda Hajduka kaže: Perišić je najbolji, Kramarić poseban, a Bjelica budući izbornik

Kraj godine u sportskom svijetu uglavnom je nešto mirniji nego inače, dosta sportaša uživa u zasluženom odmoru, a nama preostaje rezimirati ono što su radili tijekom godine. Kao i baš svake godine možemo se iznova diviti tome što u Hrvatskoj imamo toliko talentiranih sportaša koji svojim nevjerojatnim uspjesima promoviraju našu domovinu diljem svijeta. Oni čija se riječ možda i najdalje čuje su hrvatski nogometaši koji nas ni ove godine nisu iznevjerili. I zato sada, na kraju godine, kad biramo najbolje među njima, svi možemo uživati čitajući razgovore s nogometnim legendama koje sudjeluju u Večernjakovu izboru nogometaša godine. Ovoga puta svoj je izbor napravio Ivan Gudelj, Hajdukova legenda, igrač koji je ovu Večernjakovu nagradu osvojio 1982. godine ispred Velimira Zajeca i Marka Mlinarića. Uhvatili smo ga taman kad se spremao s prijateljima otići na selo, a kao i obično bio je prilično susretljiv i razgovorljiv. O tome da mu je nogomet u malome prstu ne treba ni govoriti.

Luku će trebati dozirati

– Nema straha za hrvatski nogomet i njegovu budućnost. Imamo odličnu ligu, sve bolju organizaciju, jako dobre trenere, igrače svjetske klase i mlade nade koje će to postati – kazao nam je odmah Gudelj pa odlučno krenuo u svoj izbor najboljih. Na prvim dvjema pozicijama po njemu je dvojac iz Intera.

– Neka se nitko ne uvrijedi, ali za mene je već godinama najbolji hrvatski igrač Ivan Perišić. Riječ je o modernom moćnom, okomitom i opasnom igraču. Ima moć ponavljanja, povratnu trku bez koje danas nema ničega u nogometu, a opasan je po gol, igra s obje noge, opasan je glavom... Ma Ivan je za mene čudo! Odmah iza njega mi je Marcelo Brozović, svjetska klasa. Nositelj je reprezentacije i Intera, trkački jak, sjajno čita igru. Hrvatska ima najjači vezni red na svijetu – kazao nam je Gudelj.

Nezaobilazan je bio i Luka Modrić koji se ovoga puta našao na trećoj poziciji. Gudelja smo upitali može li Luka na ovoj razini ostati i do SP–a u Kataru?

– Što reći o Luki? Treba mu skinuti kapu za sve što je napravio. Ne sjećam se da sam ikada vidio igrača koji u tim godinama tako igra. I to još u Realu! Ma on je glavni igrač Reala, sve na terenu čini boljima, a uz sve talente koje posjeduje, meni se najviše sviđa to što on ne gubi loptu. Kad se nađe u gužvi, na malom prostoru okružen s nekoliko igrača, Luka uvijek nađe rješenje. Od njega se uvijek puno očekuje, bez obzira na godine, ali trebat će ga malo dozirati kako bi i u Kataru bio tako moćan.

S Gudeljem je uvijek lako razgovarati jer sve igrače o kojima razgovaramo dobro poznaje, više-manje svi su oni prošli kroz njegove ruke u mlađim selekcijama Hrvatske u kojima je radio čak 19 godina...

– Matea Kovačića dobro poznajem i drago mi je što je ove godine napravio iskorak koji smo svi čekali. On je nevjerojatno talentiran, ima sve što veznjak treba imati, ali od njega očekujem još dvije stvari: da bude još okomitiji i da više puca po golu, mora zabijati više. Posjeduje nešto što imaju rijetki igrači na svijetu, tu fintu, taj prvi korak. On ima sposobnost igrati jedan na jedan, napraviti višak i protiv više igrača, a ima i dobar udarac koji mora češće koristiti. Sve to što sam sada rekao vjerojatno i on sam zna.

Gudelj je posebno istaknuo jednog igrača, a o njemu je očigledno govorio iz srca.

– Andrej Kramarić je, vjerujte mi, jedan od najtalentiranijih igrača koje smo ikada imali! On je toliko poseban da čak i kad promaši priliku, po udarcu se vidi da je to igrač koji zna. Vodio sam ga i znam njegove mogućnosti, ima dribling, dobar udarac, imao ono nešto što publika voli. Predbacuju mu da je sebičan? Pa takvi igrači i moraju biti prevaga, oni u takvim situacijama moraju biti ti koji čine razliku. Koliko je samo važnih pogodaka zabio...

A onda smo stigli i do Marka Livaje, ali i HNL-a, koji je uistinu posebna tema. Pogotovo ove godine!

– Livaja je najbolji igrač HNL-a, a za mene to nije iznenađenje jer ga znam još od mladih dana. Prošao je svoj put u kojem je bilo podcjenjivanja, neki su govorili da neće biti dobar igrač, ali pogledajte ga kako igra. On je 30 posto Hajduka, igrač koji će potezom riješiti utakmicu. To su ti biseri o kojima govorim, zbog njih publika dolazi na utakmice. Sad je i sazrio, ozbiljniji je. Dolazak u Hajduk za njega je pun pogodak.

HNL već dugo nije bio ovako zanimljiv, uživate li?

– Liga je sjajna! I to sam uvijek govorio. Znate, prije se teško iz HNL-a dolazilo do reprezentacije, a sad to više nije tako. To je znak da nam je liga odlična. Drago mi je da sve više naših mladih igrača dobiva priliku, uvijek sam se za to zalagao. Nisam načelno protiv stranaca, ali oni zaista moraju biti kvaliteta više, nešto poput Olma u Dinamu. A ne da dolaze stranci koji nisu bolji od naših mladih igrača, kojima kroz klubove i mlade reprezentacije moramo dati priliku da se razviju.

Kakav rasplet očekujete?

– Iskreno, za mene je Dinamo i dalje favorit, ali bit će zanimljivo jer je gužva na vrhu. Hajduk malo zaostaje, ali ima tu zaostalu utakmicu s Dinamom koja će puno značiti. Sve više klubova radi odličan posao, svi su opasni. A nismo već dugo imali tako kvalitetne trenere u HNL-u. Ako se mene pita, najbolji je Nenad Bjelica, odličan je trener i veliki adut Osijeka u borbi za naslov prvaka. Jednoga dana kada Dalić ode, upravo Nenu vidim kao novog izbornika jer ima sve potrebne kvalitete. I Igor Bišćan mi je sjajan, da se razumijemo, ali za njega još ima vremena, njemu bih dao nešto veći kontinuitet s ovom mladom generacijom.

Gvardiol ima sve

Mnogo se euforije podiglo oko Hajduka ove sezone, mogu li bijeli do naslova?

– Nikad skuplju momčad Hajduk nije imao, kvalitetan je to kadar i barem jedan trofej mora se osvojiti ove sezone, sve ostalo bio bi neuspjeh! Čelnici Hajduka donijeli su ovaj šestogodišnji plan.... Ma kakvih šest godina, to je neozbiljno, pa Hajduk mora svake godine biti konkurentan za trofeje! Jako me smeta ispadanje od Tobola u Europi, preko čega se olako prešlo. Predsjednik nakon toga kaže: "Šteta, ali mislim da smo na pravom putu." I tako stalno! Netko treba preuzeti odgovornost nakon takvih posrtaja. Nadam se da će Hajduk biti prvak jer ima navijače kakve nitko na svijetu nema, njima je dosta čekanja. Zaslužili su trofeje!

Za kraj smo se još malo vratili izboru, a Gudelj je na zadnje četiri pozicije stavio sadašnje ili bivše dinamovce.

– Majer je fenomenalan, igrač plemenitog kova od kojeg u budućnosti očekujem da će biti jedan od nositelja vatrenih. Uživam i u igrama Mislava Oršića, igrača koji je samozatajan, a ubojit. Zaslužuje itekakvu pozornost, pa pogledajte golove koje je dao velikanima. Recite mi, tko je zabijao takve golove klubovima poput Atalante, Tottenhama ili West Hama? O Jošku Gvardiolu ne treba trošiti riječi, ima 19 godina, a već je toliko toga postigao. I to na takvoj ozbiljnoj poziciji stopera. Mladi igrači koji odu u inozemstvo uglavnom igraju na poziciji napadača ili veznjaka. On je pak branič, a već je u početnoj postavi tako jakog kluba. Jedan je od najtalentiranijih nogometaša svijeta, ima sve! I zadnji igrač u ovom izboru mi je Kristijan Jakić. Dvojio sam, ali ipak sam se odlučio za njega. On možda nije toliko plemenit igrač, ali je dokaz da se karakterom, odnosom prema poslu i teškim radom može sve postići. I zato sam ga izabrao, jer on može biti primjer svima.

OSOBNI KARTON:

Ivan Gudelj jedan je od najvećih nogometaša Hajduka u povijesti, za splitskog je velikana nastupio 362 puta i zabio 93 gola, a za reprezentaciju Jugoslavije ubilježio je 33 nastupa uz tri pogotka. Nastupio je na OI 1980. godine, na SP-u 1982., te na Euru 1984. godine. Ugledni francuski L’Équipe svrstao ga je u idealnu momčad SP-a u Španjolskoj i tada su ga počeli pratiti inozemni klubovi. S obzirom na to da do 28. godine nije smio u inozemstvo, morao je čekati. Bordeaux mu je nudio tada nestvarnih milijun maraka po sezoni, ali Gudelj je odbio jer je imao i ponudu Reala. Trebao je igrati u Hajduku do 28. godine, a onda postati prvi Hrvat u kraljevskom klubu. No, nažalost, njegova je blistava karijera prekinuta dok je bio u naponu snage, dok je imao svega 26 godina... Dijagnosticiran mu je hepatitis B i karijera je naprasno završila. Bio je 19 godina izbornik mladih uzrasta hrvatske reprezentacije, a danas je područni instruktor HNS-a – središte Split i predsjednik stručne komisije Splitsko-dalmatinske županije.

Gudeljevih deset

1. Ivan Perišić (Inter) 10 bodova

2. Marcelo Brozović (Inter) 9

3. Luka Modrić (Real) 8

4. Mateo Kovačić (Chelsea) 7

5. Andrej Kramarić (Hoffenheim) 6

6. Marko Livaja (Hajduk) 5

7. Lovro Majer (Dinamo, Rennes) 4

8.Mislav Oršić (Dinamo) 3

9. Joško Gvardiol (Dinamo, Leipzig) 2

10. Kristijan Jakić (Dinamo, Eintracht) 1

