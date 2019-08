Velika obiteljska tragedija poznate sportašice, oca joj pronašli mrtvog

Jedna od najboljih mladih tenisačica na svijetu i najmlađa među prvih 100 (24. na listi) Amanda Anisimova otkazala je nastup na US Openu koji počinje sljedeći tjedan zbog obiteljske tragedije.

Njezinog oca Konstantina Anisimovog su u ponedjeljak pronašli u beživotnom stanju i to 11 dana prije njenog 18. rođendana.

Još uvijek nije poznat uzrok smrti, a saučešće su tenisačici izrazili brojne poznate kolege..

My ❤️ with you Amanda.