Velika čast: Troje Hrvata postavljeno na bitne pozicije važnoj svjetskoj sportskoj organizaciji

Hrvatski odbojkaški savez nastavlja postizati uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, a novosti donose dodatni zamah ovom sportu. U prostorijama Hrvatskog odbojkaškog saveza potpisana je nova suradnja koja se tiče Kupa Hrvatske. Novi sponzor je SuperSport, a ova natjecanja od sada se zovu SuperSport Kup Hrvatske “Snježana Ušić” za žene te SuperSport Kup Hrvatske “Vinko Dobrić” za muške.

– Zahvaljujem SuperSportu, koji je prepoznao rad Hrvatskog odbojkaškog saveza. Nama puno znači da je jedna ovakva tvrtka ušla u suradnju s nama. Kup Hrvatske nosi sa sobom atraktivnost i zanimljivost. Za početak suradnje, ovo je izvrsna prilika da se i mi pokažemo našim novim partnerima te da i oni vide što i kako mi to radimo. Imamo ideju u budućnosti ovu suradnju proširiti i na druga natjecanja koja su pod HOS-om. Ono što je važno i što je naša želja jest to da odbojku i domaća natjecanja podignemo na još veći nivo. Mislim da s ovakvim sponzorima to i možemo – rekao je Frane Žanić, predsjednik HOS-a.

Ova suradnja omogućila je izravan TV prijenos odabranih utakmica oba Kupa na Sportskoj TV.

– Hrvatski odbojkaški savez prepoznali smo kao partnera koji dijeli naše vrijednosti, a to je ponajprije promocija sporta i zajedništva. Odbojka kao sport koji okuplja ljude svih generacija i potiče timski duh – dodao je Goran Đurić, član Uprave SuperSporta. Na nedavno završenom 39. FIVB Svjetskom kongresu u Portugalu Hrvatska je dobila istaknuto mjesto u svjetskog odbojci. Roko Sikirić, predsjednik Europske odbojkaške konfederacije (CEV), izabran je za dopredsjednika Međunarodne odbojkaške federacije (FIVB). Uz njega, predsjednik HOS-a Frane Žanić preuzeo je funkciju tajnika Komisije za razvoj, a direktorica HOS-a Valentina Bifflin postala je članica Financijske komisije.

– Do kraja kalendarske godine očekuju nas još početak priprema reprezentacija mlađih dobnih kategorija. Što se tiče klupske sezone, očekuju nas još dva kola do kraja ove godine, a nakon toga do kraja sezona imamo još više od četiri mjeseca domaćeg Prvenstva i Kupa. Finale Kupa je 22. ožujka te završnica Prvenstva. Početkom 2025. očekuju nas kvalifikacije za Europsko prvenstvo mlađih dobnih kategorija, njihove pripreme te okupljanja reprezentacija na proljeće – rekla je Valentina Bifflin, direktorica HOS-a.