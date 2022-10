Vekić ne staje, nova 'žrtva' je peta igračica svijeta Sabalenka

Donna Vekić je nastavila impresivan niz pobjeda na WTA 500 turniru u San Diegu, gdje je u petak svladala petu tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 6-4, 6-7 (5), 6-1 i prvi put u ovoj godini ušla u polufinale.

Bio je to šesti dvoboj 26-godišnje Osječanke i 24-godišnje Bjeloruskinje u kojem je Donna stigla do pete pobjede.

Za ovu je trebala dva sata i 37 minuta.

"Ovo mi je bio jedan od pet najtežih mečeva u karijeri. Bilo je stvarno iscrpljujuće", rekla je Osječanka nakon što je odigrala i svoj peti meč u San Diegu, gdje je do glavnog ždrijeba došla nakon dvije pobjede u kvalifikacijama.

Donna Vekic's resurgent week fall continues in San Diego. Coming off a quarterfinals run in Tallinn, Vekic qualifies and defeats Sakkari, Pliskova, and Sabalenka to make her 1st WTA 500 SF since 2019.



Defeats 2 Top 10 players in a tournament for the 1st time since 2018 Tokyo.