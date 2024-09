Večernji doznaje: Ivan Perišić ne dolazi u Zagreb! Ta ideja nikad nije ni postojala

Bila bi to senzacija valjda i veća od one kada je Robert Prosinečki nakon slavnih dana u Dinamu, Zvezdi, Realu i Barceloni u 32. godini odlučio doći u Hrvatski dragovoljac. Odjeknulo bi, jer da je Ivan Perišić kojim slučajem odlučio staviti potpis na ugovor sa zagrebačkom Lokomotivom, vrlo bi brzo, već za mjesec i pol dana opet bio na Poljudu - ovoga puta protiv Hajduka. No, možemo smiriti tenzije, otkazati planove za dolazak na njegov zagrebački doček, jer od toga neće biti ništa.

Pojavila se jutros nekakva vrsta informacije da Perišić trenira u Rudešu i da je na pomolu njegov angažman na Kajzerici, u redovima stabilnog i postojanog zagrebačkog prvoligaša. Možemo samo reći - nonsens. Nema od toga ništa, slavni će vatreni i jedan od najboljih igrača u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije i dalje tražiti klub na nekim novim, vjerojatno i daljim adresama od splitskih, zagrebačkih, hrvatskih.

Iz Lokomotive su za Večernji list izrijekom potvrdili da ideja s dolaskom Perišića nikada nije niti postojala. Istina je, međutim, da Lokomotiva u posljednje vrijeme dovodi igrače bliske Perišiću, ali samo po godinama života. Takvi uglavnom zadovoljavaju uvjet da ih s Kajzerice dobro poznaju, odnosno da su za Lokomotivu jednom nekad i igrali. Takav je slučaj ovoga ljeta bio s povratnicima - Domagojem Antolićem i Markom Pajačem, a nedavno primjerice s Josipom Pivarićem. Potonji je tako završio u Lokomotivi, ali još jedan dionik srebrne svlačionice iz Rusije, Ivan Perišić ondje neće zaigrati. Barem ne kao igrač zagrebačkog kluba.

Podsjetimo, Ivan Perišić u kolovozu je raskinuo ugovor s Hajdukom isplativši splitskom klubu izlaznu klauzulu od 200 tisuća eura kako bi dobio slobodne papire za potraživanje novog kluba. Do kraja proteklog mjeseca u igri je bio povratak u Italiju, spominjao se Como zajedno s još nekim klubovima, no nije se dogodilo. Perišić je u međuvremenu zaigrao za hrvatsku reprezentaciju na rujanskom okupljanju u Ligi nacija, a da bi sačuvao svoj status u reprezentaciji morat će ubrzo naći novi klub.