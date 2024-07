Večeras je drugo polufinale Eura: Evo gdje možete pogledati okršaj Nizozemaca i Engleza

Samo je još jedna nepoznanica ostala oko najiščekivanijeg dvoboja na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj. Čeka se posljednji finalist, odnosno reprezentacija koja će 14. srpnja u borbu za titulu najbolje u Europi. Utakmica Nizozemske i Engleske (večeras, 21 sat, HRT2), dat će odgovor na to pitanje. I jedna i druga vrsta dugo čekaju na neku titulu, a ovog ljeta i jedna i druga nadaju se da će se dokazati nogometnom svijetu.

Nizozemska 14 godina čeka plasman u finale velikog natjecanja, a svoj jedini naslov osvojila je na Euru 1988. godine. Što se pak Engleske tiče, i igrači i navijači zazivaju trijumf. Najpoznatija rečenica posljednjih mjesec dana na Otoku je da se "nogomet vraća kući". No, rukuotiv Danske i Slovenije, nisu s iskazali ni protiv Slovačke, a muku koju su mučili sa Švicarskom u četvrtfinalu ne treba ni spominjati. Prošli su tek nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nisu impresivni, iako na papiru njihova reprezentacija izgleda izvanredno. Velika imena, u Njemačkoj su nam dala malo, ali svejedno su dogurala do polufinala.

Ako ćemo iskreno, generacija Nizozemske koju vodi Ronald Koeman puno je više pokazala, barem je igrala ljepši nogomet.

S Codyjem Gakpom kao ključnim čovjekom, narančasti izgledaju jako dobro. On im je i najbolji strijelac, ali i jedan od najboljih na turniru, trenutačno s tri pogotka. Sada protiv Engleske bit će izrazito bitna obrana, ali tu su provjereni i dokazani Virgil van Dijk i Stefan de Vrij. Osim toga, u posljednjoj službenoj utakmici ove dvije vrste Nizozemci su slavili 2019. godine na završnici prvog izdanja Lige nacija, a tri lava to još boli.

Ono što se mnogi za Engleze pitaju jest kako to da tako dobri igrači daju tako loše predstave. Žele li osvojiti ovaj Euro, morat će biti puno uvjerljiviji u polufinalu. Harry Kane vjerojatno će zauzeti poziciju središnjeg napadača, Bukayo Saka i Phil Foden bit će na krilima, a veliku ulogu ponovno će igrati vratar Jordan Pickford koji je bio zvijezda prošle utakmice. No, Engleska ima i najvrednijeg igrača Eura - Judea Bellinghama na kojeg će Nizozemci dobro paziti.

- Engleska ima stvarno dobru momčad i nadamo se da će to biti lijepa utakmica. Bellingham ima vrlo dobru sezonu, on je igrač svjetske klase i postigao je fantastičan gol protiv Slovačke. To je igrač na kojeg moramo paziti, ali tu je još mnogo drugih igrača - kaže Gakpo.

Sudi Zwayer

Izbornik Engleske Southgate ovako je najavio susret:

- Činjenica je da stalno kucamo na vrata velikih turnira i ta dosljednost će na kraju osigurati trenutak koji će nas dovesti preko crte. Nema sumnje da Nizozemska ima najveću kvalitetu od svih momčadi s kojima smo do sada igrali. Rekao bih da su kvalitetniji u određenim dijelovima terena i imaju manje prostora za pogreške.

Pickford vjeruje u prolazak u finale:

- Imamo mentalitet nikad ne reci - umri. Nastavljamo gurati i stalno prelazimo granicu, a to je umjetnost sama po sebi.

Ovo su moguće postave obiju reprezentacija:

Nizozemska: Verbruggen- Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake- Schouten, Reijnders- Malen, Simons, Gakpo- Depay.

Engleska: Pickford- Walker, Stones, Guehi- Saka, Mainoo, Rice, Shaw- Foden, Bellingham- Kane.

Dodajmo da će susret Nizozemske i Engleske suditi njemački sudac Felix Zwayer. Njemu će to biti četvrta utakmica na ovogodišnjem Euru.