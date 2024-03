Vatreni su predstavljali novi dres, a Luka Modrić bio je u Dubaiju: 'Ne znam hoću li ostati...'

Nije bilo kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, Luke Modrića na službenom predstavljanju novog dresa vatrenih u Zagrebu. Za to je vrijeme Modrić boravio u Dubaiju, gdje je bio glavna zvijezda simpozija Sharjah Ramadan Majlisa, povezanog sa sportom, religijom, umjetnosti i poduzetništvom.

Modrić je dakle, bio jedan od glavnih govornika, a goste simpozija uputio je u dugovječnost svoje karijere, ali i u planove za budućnost te razvoj mladih nogometaša. Modrić je na simpoziju u Dubaiju otkrio i dio svojih planova.

Poznato je da mu ovoga ljeta ističe ugovor s madridskim Realom u kojem je od 2012. godine. U rujnu će napuniti 39 godina, a s Hrvatskom ga ovoga ljeta čeka nastup na Euru u Njemačkoj. Još uvijek nije poznato gdje će nastaviti karijeru nakon što istekne aktualna sezona.

Traže Modrića po cijelom svijetu, ponuda ima na pretek, kako iz Španjolske, tako i iz Saudijske Arabije, sjevernoameričkog MLS-a...

"Ne znam hoću li ostati u Realu. Ne postoji bolji klub, svi ostali su stepenica niže. Volim nogomet i želim ga nastaviti igrati. Cilj je nastaviti pobjeđivati i osvajati trofeje s Realom", rekao je Modrić u Dubaiju pa dodao:

"Mislio sam da ću osvojiti jednu ili dvije Lige prvaka u ovom klubu. Već to bi bilo spektakularno. Ali osvojio sam ih pet, to je ludo. Real je posebno povezan s tim natjecanjem, kad čujemo himnu tog natjecanja, kao da se transformiramo, postajemo bolji i igramo bolje. Teško je to objasniti, ali kao da smo s Ligom prvaka povezaniji nego drugi klubovi."