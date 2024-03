VIDEO Svi se dive magičnom potezu Modrićeva nasljednika, ovo što je napravio je pravo remek-djelo

Nije puno igrao mladi turski vezni igrač Arda Güler (19) u novoj pobjedi madridskog Reala. Podsjetimo, na gostovanju kod Osasune pobjedom 2:4 kraljevski klub se dodatno osamostalio na vrhu ljestvice španjolskog nogometnog prvenstva, a jedan od strijelaca za domaće bio je i hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

No, o Güleru je ovdje riječ. I dalje mladi turski as skuplja minute na kapaljku. Tako je nakon što je odigrao samo dvije minute u prošlom kolu protiv Celte u kojima je zabio gol, sada dobio tek desetak minuta kada je u 85. minuti zamijenio Viniciusa Juniora. No, i u to malo vremena uspio je pokazati kakva je klasa. Zovu ga nasljednikom Luke Modrića u Realu, a čini se da je jedan mali, sitni djelić toga upravo pokazao ove subote.

Güler je u subotu, tek nakon što je ušao u igru, dobio jednu loptu od Lucasa Vazqueza na svojoj polovici. Napravio je nekoliko koraka, a onda, kad je vidio da je vratar Osasune Herrera malo izvan gola, odlučio pucati. Završio je njegov udarac na gredi, nekoliko ga je centimetara dijelilo od senzacionalnog gola. Da je ovo ušlo, bio bi to nedvojbeno gol sezone.

- Samo sjajan talent može napraviti ovakvo nešto. Samo netko takav može uočiti ono što je on vidio. Nema veze što to nije ušlo, za mene je to kao da je zabio - rekao je trener Reala Carlo Ancelotti na press-konferenciji nakon utakmice.