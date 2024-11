I vatreni će u rujnu 2026. igrati na novom stadionu u Kranjčevićevoj

– Ovo nije još samo jedno obećanje – obećao je jučer gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević govoreći na predstavljanju projekta koji se najavljuje desetljećima, a sada smo, ako je vjerovati vodstvu Grada nikad bliže njegovoj realizaciji. Štoviše, odvažna je najava da ćemo utakmice Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije u rekonstruiranoj Kranjčevićevoj gledati već u rujnu 2026.

Grijani travnjak

Tada bi trebali biti gotovi radovi na projektu "Stadion Zagreb", što je kodno ime za popularnu "Kranjču" koja će s trenutačnih 5350 mjesta biti proširena na 11.163, a uz suvremena rješenja, četiri natkrivene tribine, grijani hibridni travnjak te difuzne LED reflektore duž cijeloga zdanja, zadovoljiti najviše Uefine kriterije te postati stadion četvrte kategorije.

– Stadion arhitekturom i urbanizmom nakon više od pola stoljeća daje na kvaliteti ambijenta Trešnjevke, unosi novu kvalitetu u prostor i nije samo sportska infrastruktura – pojasnio je na predstavljanju projekta dogradonačelnik Luka Korlaet. Kvart će rekonstrukcijom ispred stadiona dobiti novi trg od 6300 kvadrata na kojem će biti 150 stabala. U planu je parkiralište s istočne strane s 450 mjesta te mogućim produžetkom prema Adžijinoj u budućnosti dok će postojeći parking sa zapadne strane biti ukinut u korist trga. Na tom mjestu bit će 608 mjesta za ostavljanje bicikla.

– Pazili smo na sve Uefine naputke pa ima i 16 mjesta za autobuse, zatim reportažna kola i sve što je potrebno, poput odvajanja gostujućih i domaćih navijača i tako dalje – dodao je Tomašević koji je početak realizacije nazvao povijesnim danom za zagrebački sport. U odnosu na originalni projekt Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, izvedbeni projekt tvrtke Sirrah koja je, među ostalim, napravila i Opus Arenu dijelom se razlikuje.

– Koristit ćemo ekomaterijale za gradnju, na krovu će biti 1800 solarnih panela, a na aluminijskoj fasadi s imitacijom drva protezat će se vertikalni vrt koji će se zalijevati kišnicom. Zapadna tribina posebno će se razlikovati jer će u njoj biti svi sadržaji, od prostora za klubove, restorana, barova, VIP loža te komentatorskih pozicija za novinare, dok će na ostalim tribinama uz gledatelje biti samo ugostiteljski sadržaj – istaknuo je gradonačelnik. S trga ispred, moći će se vidjeti i teren, a na gledalište će se ulaziti ispod tribina. Stadionu u centru grada parcela je ograničena pa će se mjesto za proširenje dobiti rušenjem jedinog velodroma u metropoli, ali dogradonačelnik Korlaet obećao je gradnju novog na drugoj lokaciji.

– Ovo nije prazna ledina, ovo je stadion usred urbanog tkiva grada, uspješno smo sve pomirili, doista sam ponosan što će Zagreb nakon 40, 50, 70 godina dobiti novi stadion po najvišim svjetskim standardima. Građani su se naslušali različitih obećanja, niza propalih projekata i obnova – dometnuo je Tomašević. Ali teško se ne oteti dojmu da je ovo već drugo isto obećanje u aktualnom mandatu gradske vlasti. U lipnju 2023. Tomašević i suradnici već su predstavili projekt rekonstrukcije stadiona, tada je rečeno da će radovi početi u proljeće ove, 2024. godine, no to se nije dogodilo. Iz Grada kažu da su prvo morali napraviti novo rješenje zbog brojnih Uefinih komentara. U međuvremenu, stigle su i žalbe Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave (DKOM) pa su nam iz Grada proljetos rekli da će radovi početi krajem ove godine, a sada, krajem godine, prvu lopatu najavljuju u ožujku, dva mjeseca uoči lokalnih izbora do kojih je, prema Tomaševićevim prvim obećanjima, stadion trebao već biti gotov. – Slučajnost je da je baš uoči izbora otvorenje radova – odgovorio je jučer Tomašević. To je prilično složen projekt da bi se u dva-tri mjeseca proveo natječaj za radove, smatra dio upućenih arhitekata i građevinara, tako da su rokovi i ovoga puta (pre)optimistični. Druga stvar koja upada oko jesu financije. U lipnju 2023. procjena je bila 20 milijuna eura, a sada je porasla na 44 milijuna eura s PDV-om i to gradskog proračunskog novca.

Skroman iznos

– Pitajte Vladu i privatnike koliko poskupljuju projekti. S obzirom na stadione u Srbiji koji se najavljuju za milijardu eura, ovo je skroman iznos. Moram najaviti da će Maksimir biti sigurno skuplji i ne malo, nego puno, ovo je opravdana cijena – odvratio je Tomašević na pitanje zašto je cijena porasla dvostruko. Na kraju, iz Gradske uprave ponavljaju da je Kranjčevićeva jedan od dva ključna preduvjeta gradnje novog stadiona u Maksimiru. Prvi preduvjet, imovinsko-pravni poslovi, riješen je nedavno sporazumom Vlade, Nadbiskupije i Grada. Rušenje "rugla" na Maksimiru ne može početi dok Kranjčevićeva ne bude gotova, a ideja je u međuvremenu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

No, od velikih najava prošle zime do sada nismo vidjeli ni idejno rješenje. Jedino što znamo je da će Maksimir imati kapacitet od 30+ tisuća posjetitelja, razmatra se blago pomicanje stadiona za nekoliko desetaka metara te mogućnost gradnje garaže, hotela, šoping-centra i drugih komercijalnih sadržaja. Ovih dana, saznajemo, mogli bismo konačno doznati detalje kada se okončaju pregovori o modelu financiranja. Ideja je izbjeći financiranje nekoliko stotina milijuna eura teške investicije javnim novcem. Ambiciozan rok za novi Maksimir je 2028. Vrijeme curi...