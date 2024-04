Hrvati osvojili prvo mjesto u čak tri kategorije na 4 islands MTB stage race utrci

Završna etapa ovogodišnje 4 Islands MTB utrke bila je brza i zahtjevna, idealna za zaključenje 4 Islands MTB Croatia avanture. Ova ruta se ističe najvišim prosječnim brzinama, ne samo zbog iskustva timova u intenzitetu otočkih utrka, već i zato što trasa na Rabu nikada ne prelazi 150 metara nadmorske visine.

U „UCI Men“ kategoriji, prvi tim koji je stigao do cilja u Rabu bio je ORBEA x Leatt x Speed Company. Međutim, ukupna pobjeda u ovoj kategoriji pripala je timu Metallurgica Veneta Mtb koji je danas zauzeo drugo mjesto na cilju. Metallurgica Veneta Mtb osvojila je prvo mjesto s ukupnim vremenom od 10:23:14, dok je tim ORBEA x Leatt x Speed Company završio drugi s vremenom 10:25:21. Treće mjesto u kategoriji osvojio je tim Klimatiza Toteemi Cabberty 2 s vremenom 10:28:43 sati.

U ženskoj "UCI Women" kategoriji, prvo mjesto na cilju zauzeo je tim BUFF MEGAMO Women s vremenom 3:04:19, čime su obranile naslov prvaka u sveukupnom poretku s ukupnim vremenom od 12:58:50 sati za sve četiri etape. Drugo mjesto osvojio je tim CANNONDALE ISB SPORT s vremenom 13:07:08, dok je treće mjesto pripalo timu 8capital s vremenom 13:18:12.

U „Mixed“ kategoriji pobjednici četvrte etape, ali i ukupni pobjednici su Karmen Skiljic i Tonko Čičin Šain, naš nepobjedivi tim Zadar Bike Magic. Finalnu etapu odvozili su s vremenom 3:02:49, a ukupno vrijeme za sve četiri etape im je 12:04:27.

„Ja sam osobno iznenađena pobjedom! Svaku etapu smo odradili gotovo savršeno, bez padova ili kvarova, što me ostavlja s osjećajem većeg zadovoljstva nego što sam očekivala. Moj otac, koji je ujedno i naš manager, pažljivo je vodio brigu o prehrani i suplementima tako da smo imali sjajnu podršku cijelo vrijeme.“ – rekla je Karmen, a Tonko nastavio: "Mislim da je sve prošlo izvrsno, posebno jer je u ovakvoj utrci presudno proći bez problema. 'Defekt' može puno vremena oduzeti, pa je to zaista bilo ključno izbjeći. Jučer smo pritisnuli jako i stekli značajnu prednost s obzirom na kratku etapu, ali danas je to malo došlo na naplatu. Bez obzira na to, sveukupno je bilo odlično, nema negativnih strana. Osjećam bolove, ali ništa više od toga! Ovo je bio jedan specifičan trening i mislim da ćemo imati dugoročnih efekata od ovoga jer se sam na treningu ne možeš natjerati do ovih granica izdržljivosti. Oduševljen sam cijelim konceptom 4 Islands utrke, ne samo zbog same utrke koja je specifična i drugačija, već i zbog atmosfere. Viđati iste ljude svaki dan za ručkom i večerom stvara poseban osjećaj zajedništva, kao da sam na ekskurziji!“

U kategoriji „Amateurs Men“, hrvatski tim Husquvarna Team se također našao na prvom mjestu, Ivica Mesaric i Roko Fržop pobjedu su zaslužili s odličnim ukupnim vremenom 12:04:27.

„Zadovoljni smo! Unatoč izazovima na početku utrke, uspjeli smo završiti s odličnim rezultatom i ukupnom pobjedom! Kolega Ivica je imao nekoliko problema tijekom prologa, pa smo bili malo nesigurni u sebe, ali nakon prve etape vratili smo vjeru u svoje mogućnosti. Mislim da smo zasluženo pobijedili jer nismo imali tehničkih problema, što je već pola pobjede!“ – rekao je Roko Fržop i dodao: „Ovo je bio prvi put da smo vozili zajedno kao par i ispalo je sjajno. Partner je stariji od mene 24 godine i bio mi je svojevrsni učitelj. Uz njegovu podršku i iskustvo, uspjeli smo se sjajno kombinirati u mojoj kategoriji i unatoč razlici u godinama, savršeno smo se nadopunjavali tijekom utrke. Ova utrka jedna je od najjačih u Europi, a ujedno domaća, što je čini posebnom svaki put kad se natječemo ovdje.“

Još jedan hrvatski tim odnio je ukupnu pobjedu ovogodišnjeg izdanja utrke, u kategoriji „Grand Masters Men“ , Team VISIT KVARNER, Marin Deković i Peter Vesel sve četiri staze odvozili su za 11:32:55 sati.

"Ne znam što reći... Ovo je valjda šesti put da sudjelujem na ovoj utrci i konačno sam je uspio osvojiti! Morao sam napuniti 50 godina da ostvarim ovaj uspjeh. Sve je bilo sjajno, staza na Rabu je bila izvrsna, stvarno nemam riječi. Za mene nema odmora, tek smo krenuli, tek sam zakoračio u 50. godinu života! Planiramo se sigurno vratiti, a nadam se i nastupu u Andori ove godine." – rekao je Marin Deković.

4Islands MTB stage race, koji se razvio u pravi dragulj brdskog biciklizma, predstavlja Ironman grupa kao dio svojih Epic serija uz ostalih sedam utrka. Riječ je o petodnevnoj etapnoj brdskoj biciklističkoj utrci čiji je osnovni cilj promocija brdskog biciklizma kao rekreacije, hobija, sporta i stila života. Zahvaljujući izvanrednoj inicijativi domaćina, njihovom srdačnom gostoprimstvu, predanom radu organizacijskog tima te izvrsnoj suradnji s partnerima, ostvaruje se sinergija između sporta i izvansezonskog turizma, što doživljava svoj vrhunac u Hrvatskoj. Natjecatelji koji se vraćaju već nekoliko godina su to i prepoznali.