Pod stresom zbog neizvjesnosti: 'Zar je moguće da su nam to napravili'

Prvi i zasad jedini hrvatski karataški olimpijac zalud se radovao objavi da se kvalificirao na Olimpijske igre.

Naime, svjetski poluteškaški prvak Ivan Kvesić (23) u ponedjeljak je saznao da, zapravo, on još uvijek nema olimpijsku vizu jer su u Svjetskom karate savezu (WKF) odlučili poništiti ono što su svojedobno objavili kao rezultat skupljanja bodova po turnirima i velikim natjecanjima.

Nakon svega, malo je reći da je Ivan ostao zatečen:

- Slutili smo takvo što i prije no što je postalo službeno, no opet smo se nadali i vjeri da nije moguće da će takvo što napraviti. Ne sjećam se da je Međunarodni olimpijski odbor u nekom sportu ikad nekome potvrdio olimpijske licencije da bih ih, nakon dva i pol mjeseca, poništio. Najprije ti kažu da ideš na Olimpijske igre, a onda da možda i ne ideš.

Konkretno, za Ivana sve to znači da će svoju olimpijsku normu morati potvrditi u prvoj polovici sljedeće godine nastupima na turniru Premijer lige u Maroku i na Prvenstvu Europe u Danskoj.

- Da barem nisu rekli da smo se kvalificirali, da su šutjeli, danas im nitko ništa ne bi rekao. Ovako pak mnogi od nas koji su se kvalificirali odjednom imaju situaciju neizvjesnosti i stresa jer nećemo imati kontinuitet natjecanja i nećemo znati s kakvom formom zapravo dolazimo na ta bodovno presudna natjecanja na kojima će, po svemu sudeći, o putnicima u Tokio odlučivati jedan meč.

U trenutku dohvatanja olimpijske norme, bilo je zacijelo i emotivnih reakcija.

- Dakako, jer iza nas su dvije godine skupljanja olimpijskih bodova pri čemu je bilo dosta nepravde i sudačkih lobija. Na koncu, kad si se i unatoč tome izborio, netko ti kaže da to ne vrijedi.

A to pak sada donosi i problem s kilažom.

- Ja sam poluteškaš i svjetski sam prvak do 84 kg, no olimpijska kategorija u kojoj ja trebam nastupati je preko 75 kg jer se standardne kategorije spajaju u olimpijsku. Svjestan činjenice da imam olimpijsku vizu ja sam otišao na 89 kilograma da se što prije naviknem na novu težinu s kojom ću nastupati. Ovako ću pak još u svibnju 2021. morati imati manje od 84 kg, a onda ću se, samo dva-tri mjeseca kasnije, morati boriti s onima od 100 kg.

S obzirom na to da je na olimpijskoj rang-listi bio četvrti, posljednji koji vizu dobiva, Kvesićev odlazak u Tokio sada je u pitanju.

- Prvi i drugi na tim listama bit će djelomice sigurni, a treći i četvrti nakon ta dva natjecanja otpasti. I zato smo se svi dignuli na noge.

Reakcije iz nekih europskih zemalja još su snažnije od ovih Ivanovih.

- Talijan, svjetski prvak do 60 kg, također je četvrti na olimpijskoj rang-listi i on mi veli da će se za njega boriti talijanska vojska čiji je zaposlenik. Ljuta je i Švicarka koja je zbog ove odluke ostala bez nekoliko sponzora s kojima je potpisala ugovor kada je objavljeno da je olimpijka. Ona veli da će, ako treba, uložiti i svoje novce da stvar odvede na Arbitražni sud za sport u Lausannei. Netko je za ovo odgovoran, a mene zanima tko mene u Hrvatskoj u tom smislu može zaštititi. Je li to Hrvatski olimpijski odbor ili netko drugi? Sada se mora otvoriti i to pitanje.

Ako ne obrani svoju olimpijsku vizu kroz dva spomenuta natjecanja, Ivan će imati priliku to učiniti i na dodatnom kvalifikacijskom turniru.

- Na tom turniru sudionici će se natjecati u olimpijskoj kategoriji, a ne u standardnoj kao što je bio slučaj posljednje dvije godine. S turnira će po trojica najboljih. Olakotna okolnost za mene je i to što sam pobjednik posljednjih Europskih igara, a od pet prvaka s tog natjecanja pozivnicu za Olimpijske igre dobit će onaj koji ima najbolji ranking, a tom sam, srećom, ja. No, s obzirom na to kako mijenjaju svoje odluke, moglo bi se dogoditi da i to promijene pa ne smijem na to računati s nečim što je sigurno.

Sustav natjecanja na Olimpijskim igrama bit će drugačiji no što je to obično.

- Deset sudionika po kategoriji bit će podijeljeno na dvije skupine od po pet boraca i oni će se boriti svako sa svakim. Prva dva u skupini idu u polufinale, a samim plasmanom među četiri osiguravate medalju.

A konkurencija za olimpijska odličja bit će strahovita.

- Primjerice, u mojoj olimpijskoj kategoriji borit će se dvostruki svjetski teškaški prvak Iranac Ganjzadeh, aktualni svjetski teškaški prvak Nijemac Horne, trostruki europski prvak Turčin Aktaš te domaći borac Araga koji se ne mora kvalificirati a poluteškaški je svjetski prvak iz 2016. Osim toga, preko kvalifikacijskih turnira doći će još neki odlični borci - zaključio je Kvesić.

