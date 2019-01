Varate se ako mislite da je Đoković najbolji tenisač svih vremena

Osvajanjem Australian Opena Novak Đoković učvrstio se na prvoj poziciji ATP liste (1. Đoković 10.955, 2. Nadal 8320, 3. Zverev 6475..., 10. Čilić 3140... 13. Ćorić 2605), ali se i za još jedan korak približio Rogeru Federeru (20) i Rafaelu Nadalu (17) po broju osvojenih Grand Slam naslova. Đoković ih sada ima 15, jedan više od Petea Samprasa.

Poigrao se s Nadalom!

I nakon svakog takvog pothvata jednoga od velike trojice aktualizira se pitanje – a tko je najbolji? Ili, ako se takav status zasad već priznaje Federeru, može li ga netko od preostale dvojice stići i prestići? A kako je Đokoviću ovo treći Grand Slam naslov u nizu, mnogi upravo njega vide kao nekoga tko može stići i prestići Federera.

Sam Novak nije se prije eksplicitno izjašnjavao o takvoj mogućnosti i takvoj svojoj ambiciji, ali sada ne bježi ni od te teme:

– Ako nastavim osvajati Grand Slam naslove, mislim da je to nekako i logično. Osvojio sam posljednja tri, ukupno ih imam 15, ispred mene su još samo dva momka koja su osvojila više pehara od mene. No ima još dovoljno vremena za mene – kazao je Đoković novinarima u Melbourneu.

Novak je šest godina mlađi od Rogera i, ako ga želi prestići, morao bi sljedećih godina osvojiti šest Grand Slam naslova, pod uvjetom da Federer više ne osvoji nijedan, a da Nadal, koji je godinu dana stariji od Đokovića, ne osvoji više od tri.

Da to nije nemoguć scenarij, slaže se sve više teniskih kroničara i analitičara. Prije su u to vjerovali ljudi koji su na ovaj ili onaj način bili vezani uz Đokovića – Nikola Pilić, Marian Vajda, Boris Becker – no sada o takvoj mogućnosti govore i oni neutralniji promatrači.

– Ono kako je Novak odigrao finale s Rafom, to je gotovo nevjerojatno. I puno mi je drugih bivših tenisača reklo da nikad u životu nisu vidjeli da netko tako udara lopticu. Novak to može, igrao je tenis koji nas je raspametio. Niti u jednom trenutku nije dopustio Rafi da se namjesti, u pojedinim trenucima se i poigravao s njim, što s Nadalom inače nitko ne radi – istaknuo je bivši australski tenisač Patrick Cash.

On čak Đokovića smatra favoritom i na zemlji Roland Garrosa, iako taj prostor mnogi vide dnevnim boravkom Rafe Nadala (11 puta osvajao naslov).

Elo rejting na strani Đokovića

– Dok sam gledao meč, razmišljao sam ima li Rafa izgleda i na zemlji protiv ovakvog Đokovića. Mislim da u ovom trenutku nitko ne može izazvati Novaka, zbog načina na koji igra i zbog sigurnosti u sebe. Zbog toga je za mene Đoković favorit i u Roland Garrosu – smatra Cash, a u sličnim su tonovima govorili i mnogi drugi.

Mnogi zapravo, posebno navijači Novaka Đokovića, smatraju da je on bolji od Federera već i sada. Zato što je, kažu, uspješniji u međusobnim dvobojima (25-22), ima više Masters 1000 naslova (33-27), zaradio je više u karijeri (129-120 milijuna USD), ima pozitivan skor sa svim najboljim tenisačima današnjice... Spominju i tvrdnju koju nije lako dokazati ili provjeriti: to da je Novak osvajao turnire u jačoj konkurenciji nego Roger.

Veličina najvećih nikad se neće moći izmjeriti matematički precizno. Najdalje je u tome otišao poredak za tzv. GOAT (Greatest Of All Time), vječita lista tenisača koja u obzir uzima sve naslove, plasman na ATP listi i mnoge druge kriterije među kojima je i tzv. Elo rejting koji mjeri težinu rivala s kojima se pojedini tenisač susretao. U tom detalju Đoković uistinu bolje stoji od Federera (2629-2550), ali ukupno je Švicarac i dalje najbolji.

1. Roger Federer (Švicarska) 908

2. Novak Đoković (Srbija) 770

3. Rafael Nadal (Španjolska) 741

4. Ivan Lendl (Češka) 619

5. Jimmy Connors (SAD) 606

6. Pete Sampras (SAD) 521

7. John McEnroe (SAD) 519

8. Björn Borg (Švedska) 495

9. Andre Agassi (SAD) 418

10. Boris Becker (Njemačka) 371

28. Goran Ivanišević 123, 53. Marin Čilić 68, 84. Ivan Ljubičić 38, 121. Željko Franulović 24...

