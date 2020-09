Vaha: Primljenih osam golova govori o problemima

Četiri komada od Portugala, pa onda četiri komada od Francuske, to je sukus dviju otvarajućih utakmica naše reprezentacije u Ligi nacija, 1:4 i 2:4 ukazuje na probleme s kojima će se morati ‘obračunati’ naš izbornik Zlatko Dalić, osam primljenih komada zvoni na alarm.

Doduše, utakmice naše nacionalne vrste u Portu i jučer u predgrađu Pariza ne mogu u istu rečenicu, protiv svjetskih prvaka izgledali smo ipak puno bolje, kao momčad.

- Neusporedivo je to u odnosu na utakmicu s Portugalom, ovo u Parizu je sinoć bilo znatno bolje. Prvih 40 minuta Hrvatske je bilo jako dobro, a onda je došlo tih kobnih pet minuta završnice prvog dijela utakmice.

Fenomenalan pogodak Lovrena dao je puno samopouzdanja Hrvatskoj, čak mi je dojam da je Hrvatska bila još malo ambicioznija mogla je i povećati svoju prednost i tko zna kako bi sve onda završilo - komentirao je susret naše reprezentacije i Francuza Vahid Halihodžić koji dobro poznaje obje vrste.

Utakmicu je gledao u Maroku čiji je izbornik, priprema se za utakmice svoje reprezentacije s kojom kani izboriti Svjetsko prvenstvo, ali utakmice naše reprezentacije nije propustio. S pravom je bio vrlo kritičan prema našim nakon užasne predstave u Portugalu, no i nakon ove predstave na Stade de Franceu s pravom je našao ono što nije bilo dobro u našim redovima.

- Nakon jako dobrih 40 minuta kao da su se neki igrači počeli igrati, malo su se opustili, nestalo je taktičke discipline, a to se protiv momčadi kakva je Francuska jako skupo plaća.

Kad pogledate da je Hrvatska primila četiri pogotka, onda je to previše, kad to zbrojite s utakmicom protiv Portugala, onda je osam primljenih golova znak da nešto nije u redu, previše je to primljenih pogodak. Čak ne bih rekao da se nešto griješilo pojedinačno, fali momčadske defenzivne discipline, nedostajao je taj ozbiljni defenzivni blok.

U toj obrambenoj zoni stajalo se predaleko od igrača, kasno izlazilo na suparnika, a Francuzi to kažnjavaju. Kod kad njihovim ofenzivcima dozvolite da se okrenu, u velikim ste problemima.

Rezultat sigurno ne izgleda dobro, ali nemojmo zaboraviti da je Livaković spriječio još dva, tri pogotka u situaciji jedan na jednoga, da je bio i najboji u teškom porazu u Portugalu - pričao nam je Halilhodžić i ponudio malo utjehe:

- Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, nakon velikih rezultata znaju se dogoditi padovi. Pogotovu kad nemate nekoliko igrača iz te postave, Modrić i Rakitić ipak su duša te momčadi, oni daju ritam, oni znaju kada treba stati, a Hrvatska ipak nema toliko kvalitetnih igrača.

Nemojmo zaboraviti da jučer za Francusku nije igrao Mbape i dobro je da ga nije bilo, da ni oni nisu bili kompletni, uz to su pokušali igrati u novom sustavu, s tri u zadnjoj liniji i nije mi se svidjelo kako je to kod njih izgledalo, ali oni imaju prostora za eksperimente s obzirom na svoj veliki kadar igrača - kazao je nekadašnji trener Dinama.