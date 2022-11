VIDEO Dalić: Je li sad Kramarić rekao da mu ne valja pozicija? To su gluposti

Hrvatska je jučer u sjajnoj partiji svladala Kanadu s 4:1 u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Vatreni su sada u dobroj poziciji jer im za prolazak skupine treba bod protiv Belgije u četvrtak.

>> Pogledajte konferenciju za medije Zlatka Dalića

Dan nakon pobjede nad Kanadom, izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije.

- Belgija je velika momčad. To je reprezentacija koja je pet godina bila prva na Fifinoj ljestvici sa sjajnim izbornikom. Intenzitet nije bio pravi u prve dvije utakmice, ali to nas neće zavarati. Idemo se maksimalno spremiti. Dobro ih poznajem, iskusni su i mogu napraviti puno problema. Ako imaš De Bruynea i Lukakua znači da su jako dobar. Nećemo se sigurno opustiti - rekao je Dalić i dodao:

- Iskreno, iznenadile su me njihove prve dvije utakmice. Nisu sretni sa svojim izvedbama i očekujem puno bolju Belgiju protiv nas.

Je li bilo stresno protiv Kanade?

- Gdje bi stigao kada bih nabrajao sve stresne utakmice. Nama je svaka utakmica biti ili ne biti. Odigrali smo sjajno, ali ako to ne potvrdimo protiv Belgije nismo ništa napravili. Malo smo se proveselili, ali već sada kreću pripreme za Belgiju - rekao je Dalić i dodao:

- Fascinantan je podatak da smo jučer istrčali 122 kilometra, a Kanada manje od nas. A za njih se govori da su trkačka momčad. Odavno nismo odigrali tako dobru utakmicu u svim segmentima.

Kramarić je jučer bio na pravoj poziciji?

- Je li sad rekao da mu ne valja pozicija? Tu dramu napravite vi mediji pitajući o poziciji. Mi smo njegovu poziciju riješili još prije par godina. Glupost je hoće li biti par metara lijevo ili desno. Ovo nije Hoffenheim, ovo je reprezentacija i igraš što ti izbornik kaže. Pozicije koju igra u klubu nema u reprezentaciji. Više neće govoriti o svojoj poziciji.

Mateo Kovačić?

- Ovaj vezni red je igrao nekoliko godina zajedno, samo što je tu Kovačić umjesto Rakitića. Teško je namjestiti Ivana, ali treba nam Kovačić kakav je jučer bio. Njegova snaga je okomito kretanje s loptom, tu je možda najjači na svijetu. Cijela ekipa je bila fantastična, ali Kovačić i Kramarić za nijansu bolji.

Zna li nakon jučerašnje utakmice prvih 11?

- Vidjet ćemo kakva je situacija s igračima. Svatko tko je ušao je opravdao svoju ulogu. Livaja je bio spreman za sat vremena nakon ozljede, a Petković je bio spreman za svoju ulogu. Veseli me što na klupi imamo igrače koji mogu u svakom trenutku ući i dati svoj doprinos.

Zatim se opet vratio na Belgiju.

- Jako cijenim tu reprezentaciju. Možda su malo istrošeniji nego što su bili prije četiri godine. No, Belgija ima preiskusnu i predobru reprezentaciju koja može igrati na visokoj razini. Imam veliko poštovanje prema Belgiji i izborniku Martinezu. S njima smo igrali jednu utakmicu i izgubili 1:0. Posljednjih 10 godina je Belgija na vrlo visokoj razini. Teško ih je pobijediti jer je to sjajna reprezentacija.

Je li se javio kanadski izbornik?

- Dva puta u karijeri sam doživio da mi protivnik ne čestita. Izbornik Argentine i sada on. Ja sam svaki put čestitao kada bi me protivnik pobijedio i mislim da je to osnovna kultura.

Kad bi Gvardiol trebao skinuti masku?

- Ne smije skinuti, dobio je nedavno udarac na treningu. Ali je samo obrisao krv i krenuo dalje. Njemu ništa ne smeta.

Tko je na SP-u opravdao ulogu favorita?

- Brazil je zaista sjajan, moćan. Španjolska i dalje gaji svoju igru. Francuzima nedostaje nekoliko igrača, ali oni imaju još boljih. Više sam očekivao od Nizozemaca. Argentina i Njemačka su kiksali, ali su se vratili. Bit će zaista neizvjesno. Dobro su utakmice, samo što je problem vrijeme i raniji termini.

Marko Livaja?

- Došao je ozljedom i nije mogao trenirati šest, sedam dana pa nije bio najspremniji. No, u Hajduku je pokazao da ima kvalitete. On je neupitan, njegova kvaliteta nam može biti od pomoći. Ali, imamo i u Bruni Petkoviću napadača kojeg ja još uvijek čekam. Budimir čeka šansu kada nam bude trebao drugi način igre.

Navijači?

- Znate kolika je sinergija navijača i reprezentacije. Nakon prve utakmice smo se osjećali da nemamo podršku što je razumljivo jer je daleko i skupo. Jučer su pokazali da su uz nas i zahvalio sam im na tome. Ti ljudi ne štede ni novac ni vrijeme ni zdravlje da prate hrvatsku reprezentaciju.

Koga bi želio u osmini finala?

- Japance.