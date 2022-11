'Tako se igra, to je gard! Pucam od ponosa zbog ovakve Hrvatske, mi smo sad opasni za sve'

Često se čujemo s Igorom Pamićem, ali ne sjećamo se kad smo ga čuli ovako veselog i razdraganog kao nakon što je Hrvatska pobijedila Kanadu s 4:1.

– Nakon utakmice s Marokom bio sam malo rezerviran, ali brzo sam nakon utakmice rekao da ćemo mi biti pravi i da ćemo Kanadu "razbiti". Bravo za sve, bravo za igrače, za stručni stožer, za izbornika, ovo je bila fantastična utakmica u svim segmentima, ma mi smo Hrvati – veselio se Igor Pamić.

Pobjednik je naš gard

Je li vas presjeklo kad su Kanađani poveli već u drugoj minuti jučerašnje utakmice?

– Ma nije, evo gledao sam utakmicu s društvom i već tada sam rekao da će na kraju biti 4:1. Istina, ne iste sekunde kad smo primili pogodak, nego nakon deset minuta jer sam vidio koliko smo mirni, staloženi u reakciji, kad sam vidio govor tijela naših igrača. Baš sam ponosan na sve naše dečke, odigrati tako nakon što gubiš s 0:1 od takozvanog opasnog suparnika. Sve je to razlog za moje veliko zadovoljstvo i mogu vam slobodno reći, e sad je Hrvatska za sve opasna!

27.11.2022., Khalifa International stadion, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 2. kolo, Hrvatska - Kanada

Kako biste usporedili našu igru u utakmici s Marokom i sad u ovoj protiv Kanade?

– Protiv Maroka smo nešto naučili, puno je ljudi reklo da je protiv Maroka bilo slabo, ali meni ni to nije bilo baš slabo jer protiv takve momčadi nije lako igrati. Ono što je bilo važno jest to da smo se za Kanadu jako dobro pripremili, vidjeli smo kako igraju, na to smo bili spremni bez obzira na taj prvi primljeni pogodak. Na određeni način Kanada je "divlja" momčad i protiv takvih nikad ne znaš kako će se stvari razvijati, ali ono što veseli, mi smo nakon tih deset početnih minuta bili doista savršeni – kaže nam Pamić.

Tko vam se najviše svidio u našoj vrsti?

– Svi, baš svi, ali meni je broj jedan bio gard naše momčadi, svakog pojedinca i sve obojeno u crveno-bijelo, taj gard, taj elan i reakcija, ma bravo za sve. Nakon ovako važne pobjede doista ne bi bilo korektno izdvajati nekog pojedinca, ovo je pobjeda Hrvatske.

Belgija će nam odgovarati

U četvrtak nas čeka posljednja utakmica u skupini i završna borba za pozicije i prolazak skupine. Iako smo sad u sjajnoj situaciji, ipak je ta utakmica s Belgijom utakmica odluke, Belgija je sretno pobijedila Kanadu, a jučer je bila loša i zasluženo s 0:2 izgubila od Maroka. Jesu li Belgijci ispuhani?

– Belgija nema nikakve šanse protiv ovakve Hrvatske, jer ovo je najbolja Hrvatska dosad, naša najbolja utakmica. Bilo je savršeno. Vjerojatno će nama Belgija još više odgovarati, iako treba biti oprezan jer ona mora ići na pobjedu, ali ja sam uvjeren da se ova i ovakva Hrvatska baš nikoga ne mora bojati – pun je zadovoljstva i optimizma nakon ove sjajne 4:1 pobjede nad Kanadom Igor Pamić.