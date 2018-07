UŽIVO Dalić: To je sigurno problem, no sigurno ćemo pronaći rješenje

Hrvatska je dan nakon drame u Sočiju i izbacivanja domaćina SP-a Rusije nakon lutrije jedanaesteraca stigla u Moskvu.

Igračima je izbornik Zlatko Dalić dao danas slobodan dan, a prvi trening imat će u ponedjeljak u 19 sati na stadionu Lužnjiki.

No, izbornik nema slobodno te je od 18 sati pred novinarima.

- Mi ćemo sad konkretnije baviti Engleskom, dobrim i lošim stvarima. No, dobra su, mlada reprezentacija, pokazali su kvalitetu, lagano su dobili Švedsku. Kroz dan, dva ćemo napraviti pravu analizu. Respektiramo ih, no ne bojimo se nikoga - započeo je Dalić.

- Potoršili smo se jako puno u zadnje dvije utakmice, nije to lako za nas. S obzirom da je za tri dana utakmica to je jedan problem sigurno, ali učinit ćemo sve da napravimo rekuperaciju igrača. No, moramo vidjeti što je s igračima koji su imali probleme. Moramo pronaći najbolje rješenje. Neće nam biti sigurno lagano. No ulaskom u polufinale dobili smo novi elan i sigurno ćemo pronaći energije za polufinale.

Problemi s ozljedama?

- Probleme imaju svi, putovanja uzimaju danak, no stalno prolazimo novu snagu i energiju. Nećemo sad stvarati probleme kada smo stigli u Moskvu. Zašto ne bismo bili među četiri najbolje momčad kada imamo takve igrače. Veliki igrači su otišli doma, ostali su šljakeri, momčadi. Sad kad smo već u Moskvi, želimo ostati do kraja u Moskvi.

Engleze je zanimalo što Dalić misli o potezu Domagoja Vide, no tu je uskočio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak i rekao da sve piše u priopćenju Saveza.