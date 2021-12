Za pokojnog prijatelja: Keta-Bandić uzeo naslov na 'zlatnoj' Kutiji šibica

Krešimir Keta-Bandić je osvojio 50. Kutiju šibica nakon raspucavanja u kojemu je Grbeša pogodio Čolaka u prsa.

U finale senionrskog djela jubilarne Kutije je Poliklinika Milojević krenula agresivnije. Dado Kanjuh čuvao je najboljeg igrača Kete Bandića - Josipa Božinovića. Doktori su imali igrača vise nakon isključenja Ćorluke, ali obranio se Krešimir Keta Bandić.

Igralo se prilično ošto, a probudilo je to i tribine koje su skandirale 'Dinamo, Dinamo' Poliklinici čije je prvo ime i predsjednik Futsal Dinama, a velik broj igrača i stručnog stožera također je vezan za 'mali' Dinamo.

Uslijedilo je novo isključenje za Bandić, a Poliklinika je bila s igračem više zadnje dvije minute prvog dijela, tukao je Grbeša vratnicu, ali na pauzu se otišlo s rezultatom 0:0.

Zato smo u rugom dijelu gledali drugu priču. Bandićevi su bolje otvorili drugo poluvrijeme, imal i dvije lijepe prilike, ali ništa od gola u prvih pet minuta, ali niti još dugo nakon toga. Kao i u prvom dijelu igra je bila jako čvrsta, s puno kontakta, a nitko ne popusta.

Na polovici drugog dijela se probudio i Dinamo i krenuo u napade. Sijeva sa svih strana no lopta neće u mrežu, a onda je jedan veliki 'jaoooo' prošao Dvojkom Doma sportova. Mrtva šansa za Bandić, ali promašuje Mudrinja koji je bio sam ispred vratara Čolaka, ali ovaj brani. Poliklinika je bila odlučna, željeli su pobjedu, a probudlil su se i njihovi navijači.

Nešto više od dvije minute prije kraja je isključen Mihovil PRgomet u redovima doktora što daje veliku priliku hercegovačkoj momčadi da dođe do slavlja u finalu. Tribine viču 'hoćemo pobjedu', a doktori su u potpunom šoku. Ipak, do kraja nije bilo golova. Došli smo do penala.

PENALI:

Ćorluka siguran, Bandić vodi 1:0.

Grbeša rasparao mrežu. 1:1

Sesar siguran. 2:1.

Čekoool precizan 2:2.

Božinović siguran 3:2.

Prgomeeet siguran za 3:3.

RASPUCAVANJE:

Božinović za 4:3.

Grbeši skida Čolak!

