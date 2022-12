UŽIVO Dalić nagovijestio tko će zamijeniti Juranovića: Fifa jako riskira zbog katarskog suca

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra na Al Baytu od 16 sati igra susret za treće mjesto i brončanu medalju protiv hita turnira, ekipe Maroka koja je sve samo ne lagan protivnik. Nakon neugodnog poraza od Argentine, naši nogometaši imali su dovoljno vremena da se 'galvaniziraju' i pripreme za još jednu zahtjevnu utakmicu. Na press konferenciji pod ingerencijom Fife, danas sudjeluju izbornik Zlatko Dalić i standardni prvotimac Mateo Kovačić.

- Ovo je za nas veliko finale. Velika utakmica, borba za medalju. Maksimalan respekt za Maroko koji je jedno od najugodnijih iznenađenja, a oni razmišljaju isto kao i mi pa će igrati s najboljim mogućim sastavom u ovom trenutku kao i mi. Žele biti treći, za jedne i za druge to je veliko finale, a kad pogledamo polufinala - to je bio maksimum za nas i za njih. Ovo je veliko finale maloga svijeta - uvodno je rekao Zlatko Dalić.

- Nadam se da će Luka biti s nama i dalje, realnost je da bi trebao biti član naše momčadi, i ja se tome veselimali naravno odluka je na njemu - odgovorio je izbornik na pitanje novinara Marce.

- Mi trebamo sutra igrati s onima koji su 100 posto spremni. Svi bi htjeli igrati, ipak je to borba za broncu, ali stvarno ćemo dobro vagati. Ne želimo ući s igračima koji nisu sto posto spremni pa da ih moramo brzo vaditi. Zato moramo biti pošteni jedni prema drugima i reći ako netko nije spreman. Još ćemo razgovarati tijekom dana danas i sutra pa vidjeti sutra popodne i donijeti konačnu odluku - prokomentirao je izbornik sutrašnji sastav za prvo afričku momčad koja je ušla u polufinale SP-a.

- Sad je ovo malo drugačija stvar u odnosu na 1998. godinu jer smo napravili još veći uspjeh sa srebrom, a svako novo Svjetsko prvenstvo znači puno. Možda je 1998. bronca imala veći značaj, ali ni ova neće biti ništa manje značajna ako Bog da. Jako je važno ponoviti uspjeh, jer je velika razlika biti treći ili četvrti. Ipak smo mali i po tom segmentu radimo velike uspjehe - poručio je Dalić.

- Mislim da je Fifa uzela jako veliki rizik. Nikoga ne podcjenjujem i omalovažavam, ali nadam se da nakon utakmice nećemo govoriti o sucu - osvrnuo se na sutrašnjeg glavnog suca.

- Naš fokus je na utakmicu sutra, a onda ćemo razmišljati o dočeku. Sigurno da su ljudi ponosni na nas, a mi im to želimo vratiti i doći u Zagreb s broncom. Kad si već u polufinalu, naravno da želiš biti dio finala. Protiv Argentine nije išlo i nakon poraza smo se okrenuli ovom susretu za treće mjesto gdje ćemo dati sve od sebe - kazao je Mateo Kovačić.

Croatia's Mateo Kovacic during the press conference

- Maroko me podsjeća na nas prije četiri i pol godine. Oni su kvalitetom, zajedništvom i emocijama došli do polufinala sasvim zasluženo. Samo su rasli kroz turnir i čeka nas teža utakmica no što je to bila u prvom kolu. Izrasli su u ekipu punu motiva i energije. Puni respekt, svaka čast na tome što su napravili. Bit će nam težak protivnik i teža utakmica od prvu - smatra Mateo.

- Imao sam 2018. drugačiju ulogu i tad sam puno učio. Imao sam čast gledati Luku, Raketu, Mandžu kako doživljavaju i kako se bore za Svjetsko prvenstvo. Razmišljao sam kako ću i ja jednom tako biti vođa ekipe i pokušati napraviti uspjeh s Hrvatskom. Hvala im što su me naučili kako se boriti na Svjetskom i kako zastupati našu državu - rekao je o svojoj roli u Rusiji.

- Smatram da je razočaranja puno više nego iznenađenja. Jedna Italija nije ni izborila plasman. Njemačka, Španjolska, Belgija, Portugal, Nizozemska, svi oni su imali puno veća očekivanja - rekao je o najvećim razočaranjima na turniru u Kataru.

- Prošlo je vrijeme tika-take. Španjolska je protiv Maroka imala 900 dodira, ali nisu uspjeli pobijediti utakmicu. Nekakva budućnost je brzina, konttranapad, tradicija. Brzi igrači već sad jesu, ali će biti i prevaga u budućnosti. Imamo igrače koji dolaze i pokazuju svoj talent, ovo možda budu zadnji SP te zlatne generacije. Možemo govoriti o novoj Hrvatskoj, dolaze mlađi, a kroz Ligu nacija i kvalifikacije ćemo sigurno dobro spremiti momčad za Euro. Ovo što smo dosad napravili ne smijemo odbaciti, moramo nastaviti u kontinuitetu. Bitno je da netko ostane iz ove generacije, a doći će i novi igrači koji će učiti kao što je Mateo učio uz Rakitića i Mandžukića - kaže Dalić o budućnosti A vrste.

- Oni su suigrači, svaki dan igraju jedan protiv drugoga i poznaju se jako dobro. Stanišić je naša budućnost i imao je nekoliko zapaženih nastupa za Hrvatsku. Ne igra puno tamo, ali kad svaki dan treniraš s takvim igračima, tvoja kvaliteta raste. Moguće da sutra vidimo ogled klupskih suigrača, jedan i drugi su vrlo kvalitetni igrači, Mazraoui je iskusniji. Realna šansa je da Stanišić sutra odigra utakmicu - nagovijesti je nastup Stanišića umjesto Juranovića.

