Hrvatska je vlasnik jednog od najneobičnijih nizova u povijesti Svjetskih prvenstava

Hrvatska reprezentacija nije dugo na svjetskoj sceni (tek od 1998.), a već se ugurala u Top 10 društvo po broju polufinala u povijesti svjetskih prvenstava te je finalist turnira u najmanje pokušaja. To su samo neka od postignuća vatrenih u rekordnim knjigama.

No, Hrvatska je također i vlasnik jednog od najneobičnijih, ali može se reći i najindikativnijih nizova u povijesti Svjetskih prvenstava. To je recentni niz od devet utakmica, od utakmice osmine finala SP-a u Rusiji 2018. protiv reprezentacije Danske, sve do četvrtfinalnog dvoboja s Brazilom na SP-u u Kataru.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Luka Modric, Dominik Livakovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

U tom nizu Hrvatska je odigrala devet utakmica na Mundijalu, bez da je ijednom prva došla u vodstvo, a, pazite sad ovo, unatoč tome je na kraju slavila u šest od tih devet dvoboja, dva puta remizirala (0:0 s Marokom i Belgijom) te samo jednom izgubila, od Francuske u finalu u Rusiji.

Dakle, u šest od tih devet navrata (Danska, Rusija, Engleska, Kanada, Japan, Brazil), Hrvatska se vraćala nakon 0:1 deficita i pobjeđivala. Naravno, ovakav tip rezultatskog niza nijednom se nije dogodio u povijesti Mundijala, a vrlo teško i da će se ponoviti

Ako ovo ne ukazuje na karakter, duh i ne odustajanje ove grupe igrača, onda ništa ne može.