Dario Šimić u studiju Večernjeg: 'Dinamo ima prednost pred Hajdukom, paše mu i ono što bi Splićani htjeli izbjeći'

Velika Subota, 19.30 sati, stadion u splitskom Poljudu. Derbi 28. kola domaćeg nogometnog prvenstva odigrat će Hajduk i Dinamo. Bit će to još jedna u nizu utakmica pred rasprodanim tribinama splitske ljepotice, prva u nizu velikih. Jer, već u srijedu isti će se suparnici na istom mjestu naći i u polufinalu Kupa. Hajduk potom ide na Rujevicu u goste Rijeci, a nas čeka izuzetno uzbudljiv posljednji "krug" prvenstva u kojem će se razriješiti pitanje novog (ili starog/novog) prvaka Hrvatske.

Dan prije velike utakmice na Poljudu u goste nam dolazi Dario Šimić. Prvi čovjek koji je za hrvatsku reprezentaciju upisao sto nastupa, nekadašnji kapetan plavih, a donedavno i sportski direktor kluba. Prokomentirat ćemo aktualne teme, najaviti derbi na Poljudu, ali i reći riječ-dvije o stanju u Dinamu nakon povijesnih izbora za Skupštinu i predsjednika kluba. Na njima je za novog čelnog čovjeka Dinama izabran Velimir Zajec.

- Nije bila ovako važna utakmica za jedne i za druge već dugo. Nitko ne želi izgubiti, preveliki su ulozi s obje strane. Nama je to zanimljivo gledati, ali ljudima koji rade za jednu i drugu stranu to nije lako. Naslov? Ne bih rekao da se oprašta od njega onaj tko izgubi. Dinamo mora pobijediti i u Varaždinu, Hajduk ima negativan rezultat spram Rijeke ali pozitivan nad Dinamom. Igraju se i derbiji na Rujevici, Rijeka ima dosta nezgodnih utakmica, a ima i situaciju lidera pa mora to održavati. Dinamo u nekim kalkulacijama može i odigrati neodlučeno, a to Splićanima ne paše. U boljoj je situaciji nego Hajduk koji će biti pod velikim pritiskom pred svojim navijačima - kaže Šimić.

Što bi moglo presuditi? Taktika, neki pojedinci? Petković, Livaja?

- Sve će biti važno. Igrači će odigrati najveću ulogu. Tu je Dinamo u nekoj maloj prednosti jer ima igrača koji su igrali takve utakmice. Hajduku fale izostanci Melnjaka, Uremovića, Žapera, to će oni teže nadoknaditi. To je stvar trenutka, igra se 90 minuta... Naravno, forma će igrati ulogu. Sve te stvari će se zbrajati. Treba vidjeti kakva će biti ideja kod trenera. Hajduk ovu zimu ne igra onako kako smo mislili da će nastaviti. Dinamo je imao križni put, od momčadi, Europe, tih 16 utakmica u Europi je stvarno neki drugi nogomet. Sve su to iznijeli, dosta je bilo i nesreće za Jakirovića, kod one ozljede Petkovića, recimo... Postoji tu dosta stvari. Dinamo dolazi u prednosti na Poljud, moje je mišljenje.

Rijeka? Lider prvenstva ne misli stati.

- Neki su očekivali pad Rijeke u drugom dijelu sezone, Rijeka je to zadržala. Ima jasnu viziju u igri, momčad je satkana od dosta naših igrača i svi dobro igraju. Vidi se ruka trenera kada svaki igrač diže svoju formu. Nekad se očekivalo da Sopić igra defanzivan nogomet, ali pokazalo se da zna stvarati igru, on drži atmosferu i sve to izgleda dosta dobro. Trener je prebitan, a on radi dobar posao. Nije još ostalo puno do kraja. Sad bih rekao da su tu, šahovskim riječnikom, dva pijuna fore za Sopića. Pojačali su se, došao je Marić, iskusan igrač iz talijanske lige, tu je Pjaca, Pašalić, Galešić... Nisu oni došli tek tako, to su sve gotovi igrači.

Strani suci? Što naš gost misli o potezu Saveza da se delegiraju stranci?

- To govori da je Savez otvoren, da nema zakulisnih igara, nego da se želi nešto napraviti. Savez ima odgovornost, mora razvijati tu sudačku organizaciju ako je pod njim. Moraš delegirati najbolje, raditi na tome, to je isto kao nogometna momčad, da bi rezultat bio što bolji. VAR može ispraviti neke greške, ali veliki je pritisak tu. Svatko želi biti prvak, stvaraju se tenzije i kojekakve teorije zavjere. Možda bi u nekim drugim ligama te greške prošle lakše nego kod nas.