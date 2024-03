Trener Hajduka: 'Izgubio sam samo dvije utakmice, tako će i ostati! Ako bude penal, pucat će Livaja'

Sat vremena nakon što je svoju press-konferenciju u press-salonu Maksimira održao trener Dinama Sergej Jakirović, svoje je obraćanje medijima na Poljudu imao strateg Hajduka, Mislav Karoglan. Hajduk i Dinamo ove subote od 19.30 sati na Poljudu će igrati derbi-susret 28. kola HNL-a. Ulog je velik, Hajduk za vodećom Rijekom na ljestvici zaostaje četiri boda, Dinamo je na minus pet uz jednu utakmicu manje. Mali festival derbija otvara se prvenstvenim okršajem, a u srijedu će se Hajduk i Dinamo sastati u polufinalu Kupa. Mislav Karoglan je u uvodu istaknuo;

- Uvijek je dobro otići na izlet i na team-building. To je bila inicijativa igrača. Bio je to dobar, kratak izlet i vjerujem da će to dati poticaj da sutra odigramo pravu utakmicu. Brekalo, Kleinheisler? Svi mogu i moraju, tko god bude igrao, očekujemo da budu najbolji. Svi su u konkurenciji. Petković? Kvalitetan igrač, ali fokus je na nama. Svi imamo svoje vrline i mane. Analizirat ćemo Dinamo, ali razmišljamo samo o nama.

Nakon uvodnog seta pitanja uslijedilo je ono o "paketu" utakmica u kojima se igra tri puta u osam dana.

- Prebitan je ovo ciklus. Ali srijeda je tako daleko. Postoji samo Velika Subota. Nitko ne misli o Kupu. Ovaj je derbi za nas pod imperativom pobjede. Tako ćemo se i postaviti, te pokušati uzeti tri boda koja su nam potrebna. Ima i Dinamo imperativ pobjede. U ovo vrijeme obično bi bježali sedam-osam bodova, sada je pritisak i na njima. Ovo su dvije momčadi koje moraju pobijediti, a samo će jedna momčad biti sretna.

U kakvom je stanju svlačionica?

- Super. Vidim jednu predanost koju imamo. Reprezentativci su svi došli, svi treniraju, svi su željni utakmice. Perišić? Ivan je s nama, trenira. Uključio se u momčadske treninge i odluku ćemo donijeti kada bude najoptimalnije za sve nas. Hoće li to biti sutra ili neki drugi puta, vidjet ćemo.

Igra se na Veliku Subotu, kako na to gleda kao vjernik?

- Ne biramo mi. Ja kao vjernik nosim Boga u sebi što god da radim. Bog je na prvom mjestu, a Hajduk je jako visoko, isto tako.

Kakva je situacija oko igrača koji neće moći, u kakvom je stanju Uremović?

- Ne znam da vjerojatno neće moći, ali možda neće moći Uremović. Vidjet ćemo...

Sastav Dinama? Upitan je Baturina, sprema li se Karoglan za to da će Baturina igrati?

- Nemam informacija. To trebate pitati kolegu. Protiv Hajduka svi igraju, svi se skupe.

Strani suci sude ovaj derbi, hoće li trener Hajduka dati posebne upute igračima?

- Bili su i prije godinu-dvije strani suci protiv Osijeka. Ništa posebno, napravit ćemo skauting suca, imaju ti ljudi iskustvo i mislim da će dobro odraditi posao. Psihologija? Nama realno igra samo pobjeda. Postoji plan. Nije to izaći sa 12 napadača i uzeti tri boda. Plan je biti agresivan, ali treba i biti pametan. Imamo tri plana, sve varijante smo razradili. Neće prvenstvo biti gotovo nakon derbija. Budite uvjereni da će se itekako gubiti bodovi i neće se ništa drastično desiti, ali nama je pobjeda imperativ. Derbiji su često tvrdi, ali ovaj put je kontekst nešto drugačiji. Vjerujem da i Dinamo razmišlja kao i mi, da su im bodovi imperativ, možda njima još i veći nego nama. Ulaznice su planule, imaš pun stadion, nama to nije pressing. Mi ljudima moramo vratiti tu potporu. Pressing je kad nema nikog na tribinama i kad ti je dosadno - rekao je Karoglan.

Kako su proživjeli igrači poraz od Lokomotive? Spekuliralo se da će Karoglan dobiti otkaz, u kakvom su sada svi raspoloženju?

- Analizirao sam utakmicu s Lokomotivom. Vodio sam ovaj klub 31 utakmicu i izgubio dvije. Dvije previše. Sebi stavljam imperativ, ostat će na te dvije. Ovaj posao je samo za one hrabre, one koji to mogu izdržati. Pozitivan rezultat sada dat će inerciju za kup-utakmicu. To su dvije različite utakmice. Sada nema uzvrata, možemo igrati 120 minuta. U slučaju pobjede imat ćemo psihološku prednost za srijedu, ali to neće ništa značiti.

Ako bude penal, tko će pucati?

- Pucat će Livaja! Pucao ih je stotine, promašio dva penala. Nisam pričao s njim. Možemo dobiti i Dinamo i Rijeku. Velika je ovo pozornica za velike igrače, ništa nije bolje od derbija i velikih utakmica. Za to se živi, to čekaš cijelu godinu. Poruka navijačima? Podrška, bezuvjetna, prema igračima. Sve druge račune plaćam ja. Bitno je da navijači u 90 minuta i nadoknadi budu uz momke. Ovo smo čekali godinama. Oni su uvijek tu bili za nas i mislim da će i sada sve biti na vrhunskom nivou.

Na kraju konferencije za novinare obznanjeno je da se prsten poljudskog stadiona otvara od 16.30 sati.