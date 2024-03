Ikona hrvatskog nogometa: Jakirović je iskusniji od Karoglana, no presudit će Livaja ili Petković

Prvi čin najzanimljivije priče kada je nogomet u Hrvata u pitanju gledat ćemo ove subote. Najveći hrvatski derbi dat će nam odgovore na neka najvažnija pitanja kada je borba za naslov u pitanju. O toj temi popričali smo s Ilijom Lončarevićem, ikonom našeg klupskog nogometa.

– Ne postoji sada nitko u Hrvatskoj s iskristaliziranim mišljenjem tko je u prednosti u ovom derbiju. Obje momčadi su tijekom sezone pokazale previše razdoblja s određenim nesigurnostima u igri i rezultatu. Teško je, stoga, predvidjeti koja će momčad biti s posebnom inspiracijom. Želja i volja sigurno neće biti upitne ni kod jedne momčadi. Nitko ne može predvidjeti tko će pobijediti, bilo bi jako glupo da i ja to pokušavam. Ovakvi derbiji u dosta slučajeva donose negledljive utakmice koje ne mogu zadovoljiti ukuse prevelikog broja ljudi. Ili mogu samo zadovoljiti eventualnog pobjednika ili njegove navijače – počeo je Ilija Lončarević.

VIDEO Gužva na Maksimiru: Navijači u dugačkom redu čekaju ulaznice za utakmicu Dinamo - Hajduk

Što bi moglo presuditi?

Važna je inspiracija

– Koliko god navijači Dinama i Hajduka nisu zadovoljni svojim momčadima, obje imaju pojedince koji mogu biti presudan faktor. To su u prvom redu Bruno Petković i Marko Livaja. U ovom bi trenutku Petković trebao biti u boljem stanju. Ne znam je li Livaja ozlijeđen. Ako istrči, to ne znači ništa jer je igrač koji jednim ili s dva poteza u desetak-petnaest minuta može odlučiti utakmicu. Ovisit će o tome koliko će koja momčad imati više razdoblja dobre igre i hoće li to učinkovito iskoristiti. Zadnji derbi završio je neodlučeno i, kada ni jedna ni druga momčad nema udarac u okvir gola, onda mi tu nemamo što pametovati. Sve te teze u tom su slučaju bačene u vjetar. Zaista će sve ovisiti o trenutačnom danu i inspiraciji ključnih igrača. Najčešće se fokusiramo na najbolje igrače, no nije to uvijek tako. Bit ćemo pametniji kada sve završi – smije se Lončarević.

Tko izgubi ispada iz utrke za naslov prvaka, ili?

– Mislim da tako drastično ipak nije. Bude li neodlučeno, obje su momčadi i dalje u igri. Pobijedi li netko, sigurno će se planovi poremetiti. Zadrži li Rijeka ovaj ritam, poraženi u derbiju teško će je sustići. Rijeka eventualno može kiksati na jednoj ili dvije utakmice, no ostanu li na ovoj razini, nitko im ne može ništa.

Navodno će umjesto Lučića braniti Lovre Kalinić. Koliko to može promijeniti omjere?

– Ne vjerujem da će trener Hajduka promijeniti vratara. A ako se zaista odluči, očito će ići na varijantu da momčad ima benefite uz iskusnog i kvalitetnog igrača i kapetana koji će motivirati suigrače do krajnjih granica i držati ih u napetom stanju. On je iskusan vratar i ne treba mu neka forma da održi kvalitetu branjenja, odnosno da ne pogriješi. To je osnova svega kod vratara. Ne treba uopće pričati o nekakvim fantastičnim obranama. Za derbi je najvažnije ne kiksati, mislim da je Kalinić u stanju braniti na potrebnoj razini s obzirom na kvalitetu suparnika i važnost trenutka u sezoni. Njegovo iskustvo i raniji značaj za momčad mogu anulirati činjenicu da je Lučić ove sezone bio u prednosti.

Kakav je vaš generalni stav o trenerima Mislavu Karoglanu i Sergeju Jakiroviću?

– Teško mi je kazati. Kada je Sergej Jakirović dolazio na klupu Dinama, kazao sam da to nije previše pametan potez. Nisam to tvrdio jer Jakirović nije dobar trener, dapače, već zbog njegove situacije u Rijeci i okolnosti u kojima je prešao. Karoglan? Ne mogu ulaziti u interne Hajdukove stvari i odnose trenera i igrača. No njegov povratak iz Istre u Hajduk također je nelogičan. Tu postoje neki drugi razlozi, no ne želim slušati tračeve i priče i prenositi ih u medijski prostor. Nisam siguran da je to, s obje strane, zdrav potez. No završi li Hajduk na prvom mjestu, onda je ova moja priča besmislena, onda nisam baš pametan da to komentiram... Jakirović ima puno više staža i iskustva, ima iza sebe dobre rezultate i u prednosti je u tom smislu.

Za Karoglana kažu da je studiozan i analitičan trener nove generacije?

– Nemam taj dojam s obzirom na to da nas sve remete priče ispod radara oko odnosa Livaje prema treningu. Ima li u tome istine i u najmanjoj mjeri, onda ne vidim studioznost ni jednog trenera, pa tako ni Karoglana. Ne znam kako bih to komentirao.

Nositi se s pritiskom

Pred obojicom trenera iznimno su važne utakmice, za kojeg biste trenera rekli da je pod većim pritiskom?

– Najmanji pritisak ima Željko Sopić. A ne mogu izvagati tko je pod većim pritiskom, Karoglan ili Jakirović. Obojica su u sličnoj situaciji, mjerimo li u gramima ili metrima. Moraju se nositi s tim.

Koje se vi utakmice s Hajdukom posebno sjećate?

– Svaka utakmica s Hajdukom ostaje vam u sjećanju. U svojim prvim utakmicama s Hajdukom momčad bih preuzimao u četvrtak, a derbije bismo igrali u subotu. Tako je bilo 1999. i 2001. godine. To su najnenormalniji uvjeti za derbi. Te 1999. godine bio je šok u borbi za prvo mjesto kada smo u Maksimiru sat vremena imali igrača više i nismo pobijedili i izgubili smo prvo mjesto. Kasniji kiks Rijeke u zadnjem kolu donio nam je naslov. Dvije godine kasnije u Splitu smo igrali finale kupa. Pamtim nerede i probijanje ograde, no osvojili smo Kup pobjedom 2:0. Uzvrat je bio formalnost.

Spomenuli ste navijačke tenzije, jesu li one u vaše doba bile intenzivnije?

– Uvijek je to isto bilo među navijačima i na tribinama. Ništa to danas nije spektakularnije nego je to bilo u nekim ranijim vremenima. Možda se nisu događali neredi kakvi se danas tu i tamo dogode. Pritisak je veći ako se sam dovedeš u to stanje – zaključio je Lončarević.

