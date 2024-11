VIDEO Jones uoči povijesnog meča: 'Stipe nije najbolji borac s kojim sam se suočio'

U nedjelju 17. studenog sprema se UFC-ova priredba pod brojem 309 na kojoj će se suočiti aktualni prvak teške kategorije Jon Jones i bivši prvak Stipe Miočić. Nekoliko dana prije velikog spektakla, borci su odgovarali na pitanja novinara.

"Ponosan sam što se ovdje borim i zbog stanja u sportu. Vidjeti Danu Whitea na pozornici za vrijeme izbora, mislim da je podiglo čitav sport. Smatram da njegovo pojavljivanje tamo stavlja sve pa i reportere u prestižniju poziciju. Madison Square Garden je najveća borilačka pozornica svijeta. Ukoliko predsjednik dođe, velika je čast. Velika je čast biti na ekranima Times Squarea. Bio sam u Vegasu prije nekoliko dana, ljudi su se prema meni ponašali kao članu kraljevske obitelji. Drugačiji je osjećaj. Kao da je svima stalo do ove borbe. Mnogi misle da ovo nije borba koja se trebala dogoditi, no s moje strane, ovo je najprestižniji događaj u koji sam uključen. Zahvalan sam i počašćen ovime", rekao je Jones o nadolazećoj borbi.

"Mislim da je Daniel Cormier najbolji borac s kojim sam se suočio. Njegovo hrvanje je na olimpijskoj razini. Ipak, Stipe je porazio Cormiera. Svakako zaslužuje biti ovdje. Dobar je hrvač, uvijek je u formi i spreman za borbu. Ima desnicu, to je njegovo pravo oružje. Svjesni smo toga i spremni", rekao je o najuspješnijem teškašu UFC-a, zatim se osvrnuo na komentare da se trebao boriti s Tomom Aspinallom, izvanrednim prvakom kategorije:

"Mislim da me taj narativ prati jer sam toliko dobar u ovome. Svjestan sam da je Aspinall atraktivniji od Miočića. Zanimljiva je pozicija i mislim da je jedinstvena. Svi su pričalo o Ganeu, ali kad sam ga pobijedio umanjivali su njegovu kvalitetu. Mislim da taj narativ doista nije stvaran. Ne možeš izbjeći osobu s kojom borba nije niti bila zakazana. Nikad nismo razgovarali o toj borbi s Danom i nije mi uopće bio na radaru. Cijelu karijeru sam u ovoj poziciji. Jednom kada pobijedim nekoga, stvari idu dalje. Kada nekog svladam, obožavatelji uvijek pitaju: 'Što je dalje?' Razumijem da je Tom uzbudljiv borac. Da smo konačno pronašli mlađeg i većeg od mene. Pronašli smo nekoga tko me može izazvati, ali s moje strane pitanje je: Što je u tome za mene? Ne mijenja ništa ako ga porazim. Poraziti ga isto je kao poraziti Ganea. Ne izbjegavam ga, otkazati Stipu bilo bi izbjegavanje, s njime imam ugovor. Aspinall nikad nije niti bio tema razgovora. Obožavatelji to ignoriraju i žele vidjeti nekoga koga mogu izazvati. On ništa ne čini za mene. Razumijem da ljudi žele vidjeti izazov. Alex Pereira je jednako velik kao i ja. Izvrstan je i odlikovan. Mogu se boriti protiv 'nikoga' koji bi mogao biti opasan ili odlikovanog borca koji je neizmjerno opasan, a koji će utjecati na moju ostavštinu u sportu. Ukoliko pobijedim Pereiru, postignuće je puno veće."