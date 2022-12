Društvene mreže gore: 'Livaković je kao moja zaručnica, sve brani! Dobit ćemo i Brazil'

Hrvatska slavi novi veliki uspjeh naših nogometaša, vatreni su slavili protiv neumornih Japanaca nakon raspucavanja penala i otišli u četvrtfinalu među osam najboljih. Kockaste je u Kataru bodrilo 2500-3000 hrvatskih navijača, a za četvrtzavršnicu se očekuje i još veći odaziv unatoč daljini Katara. Društvene mreže također su 'izgorile', facebook stranica hrvatskog nogometnog saveza (HNS) je preplavljena brojnim komentarima.

- Jel nas Srbija ceka u finalu ?

- Livaković ko moja zaručnica, sve brani

- Livi, legendo, na crti i u refleksima ti nema ravnog, to se pokazalo, hvala ti do neba !

Kakva muka, koje kidanje živaca, ali opet, po ko zna koji put, preko te lutrije penala smo uspjeli, prošli smo, to je sad najbitnije, hvala Bogu, a ostalo se sve briše, idemo dalje, čestitke momci na borbi, karakteru, hvala vam, pa i nek se ispadne protiv Brazila, ali ja baš nekako mislim da bi nam moglo biti i lakše protiv Brazila, paradoksalno, ali čak bi nam mogao više pasati, nego ovakav Japan, "ubojica velikana"!

- Subašić može biti ponosan! Kao i svi mi

- Klasična Rusija. Penali i dolje lijevo

- Dobivamo i Brazil.... sretno..

Ponosni smo i sretni. Bravo HRVATSKA!#Vatreni #quarterfinals #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HgtIkRLWCi — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 5, 2022

- Dečko (Livaković) radi u tišini i šuti. Svaka čast za ovo, zasluženo! Na ljeto transfer u lige petice.

- Svaka čast Dominik.Hvala Ti.Ponos naš

- Bravo Bravo Livaja Gvardiol ma svi dečki su super igrali. Poz iz Austrije - neki su od komentara.

