Vratila se zlatna braća Sinković: 'U Tokiju bodrimo jedini druge, zato imamo toliko medalja'

Hrvatski veslači, koji su na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojili zlato i broncu vratili su se u Lijepu Našu. Zlatna braća Sinković i brončani Damir Martin oko osam sati sletjeli su u zagrebačku zračnu luku, a tamo su ih dočekali navijači, obitelji i prijatelji. S veslačima su stigli i hrvatski džudaši koji nažalost nisu uspjeli osvojiti medalju.

Pogledajte kako je bilo na dočeku veslača i džudaša.

Nakon dolaska, veslačima je u VIP salonu zagrebačke zračne pripremljen svečani doček.

- Ovako je bilo i prije pet godina kada smo ih čekali nakon olimpijskih igara. Svi su uoči Olimpijskih igara govorili da su Sinkovići već osvojili zlato, no oni i njihov trener su znali da to nije tako i da moraju zapeti. A što reći za Damira Martina? Pobijedio je bolest i osvojio broncu - rekao je predsjednik saveza Branimir Bašić.

Zatim se sportašima obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Čestitke na rezultatima i borbi džudašima, malo je nedostajalo za medalju. A braći Sinković svaka čast, kao i Damiru Martinu koji je osvojio medalju nakon ozljede. Nas vaši rezultati obvezuju, a ja sam ovdje da izrazim zahvalnost u ime građana Zagreba i Hrvatske. Ispred nas su po osvojenim medaljama po Olimpijskim igrama samo sportske velesile i svaka čast na tome - rekao je Tomašević.

Par riječi rekla džudašica Barbara Matić.

- Dala sam sve od sebe, žao mi je što nije bila medalja. Svi smo dali sve od sebe i nadam se da smo dali motiva drugima - rekla je Matić.

Za mikrofon je onda stao brončani Damir Martin.

- Ova medalja isključivo je posvećena mojoj užoj obitelji. Presretan sam i zadovoljan. Hvala svima, očekujem vašu podršku i dalje - rekao je Martin.

Sinkovići su najavljeni riječima "to majka više ne rađa".

- Na svu sreću, već smo naviknuli na ovo. Imamo sjajne uvjete i sve što trebamo imati. Mogli smo raditi u miru s našim trenerom i presretni smo. Samo nas trojica i naše obitelji znamo što je značilo promijeniti disciplinu. Možda se to ne vidi na rezultatima, ali bilo je tu svega. Mi hrvatski sportaši bodrimo jedni druge i to je razlog zašto imamo toliko medalja. Idemo do kraja Olimpijskih igara bodriti naše sportaše - rekao je Valent, dok je Martin odgovorio osjećaju li frustraciju protivnika koji kad ih vide znaju da nemaju šanse.

- Teško je reći nešto pametno kad imaš pametnog brata i trenera. Nisu frustrirani, sva tri čamca na postolju su bila presretna. Mi što smo osvojili zlato, a ostali što imaju medalju. Sve smo napravili i da ne osvojimo ništa više, ali imamo još puno u sebi za dati.

Trener Sinkovića Nikola Bralić je izjavio:

- Nakon Rija i zlatne medalje smo odlučili promijeniti disciplinu osvojiti novo zlato i napraviti što nitko nije, svi su nam rekli ova trojica su idioti. No, uspjeli smo zahvaljujući luđačkom radu braće Sinković.