Uživa u Austriji, a otkrio i kakve su plaće u odnosu na Hrvatsku: Ma, ne mogu u istu rečenicu!

Jan Doležal (27) na početku seniorske karijere bio je mladi hrvatski reprezentativac, a odlične igre u tadašnjem prvoligašu Hrvatskom dragovoljcu dovele su ga i do jače konkurencije u Lokomotivi gdje je pokazao kako zna igrati nogomet. Nakon još jedne prvoligaške epizode u Slaven Belupu i nakon ukupno 139 nastupa u najvišem razredu hrvatskog nogometa, vratio se u trenutno drugoligaški klub iz Sigeta, a ove zime je napravio i prvi transfer u inozemstvo.

Otišao je u drugu austrijsku ligu, u SV Horn iz istoimenog malog gradića blizu češke granice.

Kakvi su mu dojmovi nakon što je prvi put otišao iz Hrvatske, kakav je nogomet i život u Austrij i koja je razlika između tamošnjih i ovdašnjih uvjeta otkrio nam je u razgovoru dok traje pauza zbog koronavirusa.

Kako ste se odlučili prvi put otići igrati izvan Hrvatske? Je li bilo ponuda od domaćih klubova?



Bilo je razno raznih ponuda i dobrih i loših, no odlučio sam se za ovu opciju jer imam puno povjerenje u Gorana Stjepanovića koji me i doveo u Horn. Tražili smo nešto s dobrim uvjetima i kvalitetnu te uređenu ligu pa sam tako došao u Horn.

Igrali ste seniorski nogomet za Hrvatski dragovoljac, Slaven Belupo i Lokomotivu gdje ste pružali sjajne predstave, jesu li tada stizale ponude iz jačih liga?



Bilo je brojnih ponuda tada, ali uvijek bi se dogodio kojekakav splet nesretnih okolnosti i ništa se ne bi realiziralo do kraja tako da nisam realizirao transfer u inozemstvo. Kažem, bilo je brojnih ponuda, ali ne bih u detalje oko toga....

Kakva je Horn momčad? Koji su ciljevi, kakva je atmosfera u klubu?



Horn je odlična momčad, od mojih suigrača do cijelog vodstva kluba, prije svega cilj nam je ostati u ligi mislim da tu neće biti nikakvih problema jer je složena odlična grupa igrača, od odnosa na terenu pa do međuljudskih odnosa.



Trenutno ste na 13. mjestu nakon 19 kola, točno iznad zone ispadanja, ali i samo devet bodova od 4. mjesta. Kako bi ocijenio kvalitetu momčadi s primjerice nekim hrvatskim prvoligašima? Kako bi Horn prošao u drugoj HNL?

Općenito nogomet od treće do prve lige u Austriji je toliko uređen da to ne mogu ni opisati, stalno me iznenađuju koliko ulažu u nogomet. Profesionalizam je na visokoj razini u svim segmentima, uvjeti i uređenost su me stvarno iznenadili i na većoj su razini od pola naših prvoligaša.

Kakav je odnos s trenerom Hansom Kleerom? Imate li njegovo povjerenje?



Odnos s trenerom je odličan, puno priča s igračima sto mi se posebno sviđa, ima dobar pristup i sam odnos prema igračima je za svaku pohvalu.



Usporedili ste austrijski nogomet s prvom i drugom HNL, možete li nam usporediti plaće nogometaša? Koliko igrač može zaraditi u drugoj HNL, a koliko u 2. ligi u Austriji? Zarađuješ li sada jednako i kada si igrao najbolji nogomet u Hrvatskoj?



Ma, što reći. Druga HNL i druga austrijska liga nisu mjerljive! Ni u kojem smislu se ne mogu staviti ni u istu rečenicu. Ne bih otkrivao cifre, ali mogu otkriti da sam stvarno zadovoljan.

Kakav je sam grad Horn? Kako provodite dane, jeste li sami?



Horn je lijep gradić u blizini Beča, stvarno lijep, a živim sam, zaručnica Marina Kralj ima puno posla oko organizacije vjenčanja koje bi trebalo biti 29. svibnja ako nam koronavirus ne pokvari planove, a poslije vjenčanja će mi se pridružiti.



Kakvi su Austrijanci kao narod?



Bez zamjerke! Do sada samo riječi hvale za Austrijance. Primijetio sam da malo slabije govore engleski jezik, ali ipak se uspijevam nekako sporazumjeti s njima.



Igrali ste i za mladu reprezentaciju, a i s velikim igračima u Lokomotivi poput Rrahmanija, Borne Barišića, Dine Perića, Ante Budimira...Tko je osim njih ostavio najbolji dojam, za koga si znao da će napraviti veliku karijeru, možda netko koga nisam naveo.



Jako mi je drago zbog njih jer su uvijek odskakali kvalitetom i nimalo me ne iznenađuje što sada igraju na najvišem nivou. Dodao bih tu i svog prijatelja Ivana Fiolića koji ima ugovor s Genkom, S njim sam bio najbolji u Lokomotivi i dan danas smo jako dobri.

Krenuli ste s nogometom u nižim kategorijama Dinama. Jeste li ih pratili ove sezone, što kažete na trenera Nenada Bjelicu i nastupe u Europi?



Ništa drugo nego svaka čast, Dinamo je složio jednu jako kvalitetnu ekipu, svatko daje svoj maksimum bez obzira na sve i to je svakako recept za tako veliki uspjeh. Naravno, tu je i trener koji zna što radi i održava odličnu atmosferu u među igračima.



Što su Hornu rekli zbog cijele ove situacije s koronavirusom?



Trenutno sam kod kuće u Zagrebu, do daljnjeg se ništa ne zna, nadam se da ovo neće dugo potrajati. Želim svima poručiti da budu odgovorni. Svi trebao ostati doma!

Koji su planovi i želje u nastavku karijere? Probiti se s dobrim igrama do 1. Bundeslige u Austriji ili možda se vratiti u HNL kroz par godina ili ipak nešto treće...



Definitivno dobrom igrom i radom probiti se u prvu austrijsku ligu, mislim da je to sjajna liga na vrlo visokom nivou, samo da me ozljede zaobiđu jer se tada ne bojim ničega.

>>> Pogledajte kako navijači Dinama pomažu u iseljavanju KBC-a Dubrava